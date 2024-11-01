https://crimea.ria.ru/20241101/krymskikh-doshkolyat-budut-vozit-v-detsady-na-spetsialnykh-avtobusakh-1141530078.html

Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах

Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах

В Крыму планируют организовать подвоз детей в детсады на специальных автобусах, соответствующий запрос на закупку транспорта направлен в профильное федеральное... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T12:15

2024-11-01T12:15

2024-11-01T12:15

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму планируют организовать подвоз детей в детсады на специальных автобусах, соответствующий запрос на закупку транспорта направлен в профильное федеральное министерство. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, подвоз детей в дошкольные учреждения, в том числе в сопровождении педагога, является одним из способов решения проблемы неравномерного заполнения детских садов в разных населенных пунктах.Говоря о проблеме, глава республики констатировал, что в 18 муниципальных образованиях количество детей, зачисленных в детские сады, меньше, чем позволяет проектная мощность. Число свободных мест в этих муниципалитетах колеблется от 400 до 1200. В то же время в тех сельских населенных пунктах, где детей мало, строить детские сады нецелесообразно.Помимо организации подвоза детей, следует рассмотреть возможность перепрофилирования и открытия групп раннего развития для детей до трех лет. Их в Крыму более 40 тысяч.Еще один вариант – выплата родителям компенсации за перевозку детей, добавил Аксенов и указал, что такая практика уже имеется в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, сергей аксенов, новости крыма, крым, детский сад, транспорт, логистика