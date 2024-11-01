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Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах
Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах
В Крыму планируют организовать подвоз детей в детсады на специальных автобусах, соответствующий запрос на закупку транспорта направлен в профильное федеральное... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T12:15
2024-11-01T12:15
2024-11-01T12:15
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сергей аксенов
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крым
детский сад
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму планируют организовать подвоз детей в детсады на специальных автобусах, соответствующий запрос на закупку транспорта направлен в профильное федеральное министерство. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, подвоз детей в дошкольные учреждения, в том числе в сопровождении педагога, является одним из способов решения проблемы неравномерного заполнения детских садов в разных населенных пунктах.Говоря о проблеме, глава республики констатировал, что в 18 муниципальных образованиях количество детей, зачисленных в детские сады, меньше, чем позволяет проектная мощность. Число свободных мест в этих муниципалитетах колеблется от 400 до 1200. В то же время в тех сельских населенных пунктах, где детей мало, строить детские сады нецелесообразно.Помимо организации подвоза детей, следует рассмотреть возможность перепрофилирования и открытия групп раннего развития для детей до трех лет. Их в Крыму более 40 тысяч.Еще один вариант – выплата родителям компенсации за перевозку детей, добавил Аксенов и указал, что такая практика уже имеется в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дети, сергей аксенов, новости крыма, крым, детский сад, транспорт, логистика
Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах
Крым планирует закупить специальные автобусы для подвоза детей в детсады – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму планируют организовать подвоз детей в детсады на специальных автобусах, соответствующий запрос на закупку транспорта направлен в профильное федеральное министерство. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам руководителя региона, подвоз детей в дошкольные учреждения, в том числе в сопровождении педагога, является одним из способов решения проблемы неравномерного заполнения детских садов в разных населенных пунктах.
"При этом обычные школьные автобусы должны быть оборудованы системой крепления детских удерживающих устройств. Сейчас изучаем рынок выпуска автобусов специально для подвоза детей дошкольного возраста. Министерство промышленной политики Республики Крым направило соответствующий запрос в федеральное министерство", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Говоря о проблеме, глава республики констатировал, что в 18 муниципальных образованиях количество детей, зачисленных в детские сады, меньше, чем позволяет проектная мощность. Число свободных мест в этих муниципалитетах колеблется от 400 до 1200. В то же время в тех сельских населенных пунктах, где детей мало, строить детские сады нецелесообразно.
Помимо организации подвоза детей, следует рассмотреть возможность перепрофилирования и открытия групп раннего развития для детей до трех лет. Их в Крыму более 40 тысяч.
Еще один вариант – выплата родителям компенсации за перевозку детей, добавил Аксенов и указал, что такая практика уже имеется в республике.
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