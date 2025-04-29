https://crimea.ria.ru/20250429/chastitsu-blagodatnogo-ognya-dostavili-v-zonu-svo-1146054384.html

Частицу Благодатного огня доставили в зону СВО

Частицу Благодатного огня доставили в зону СВО - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Частицу Благодатного огня доставили в зону СВО

Военные священники впервые доставили Благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T06:28

2025-04-29T06:28

2025-04-29T06:28

пасха

благодатный огонь

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православие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Военные священники впервые доставили Благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.Благодатный огонь доставил ветеран мотострелкового полка. Военные священнослужители провели праздничную службу в мотострелковом соединении с участием командования и личного состава.По данным ведомства, далее Благодатный огонь передадут в полевые храмы, которые находятся в передовых районах проведения спецоперации.Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.Первыми в России святыню из гроба Господнего традиционно получили в храме Христа Спасителя в Москве во время ночного пасхального патриаршего богослужения. Оттуда Благодатный огонь представители епархий Русской Православной Церкви передали в другие города по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250420/v-krymu-vstretili-blagodatnyy-ogon-1145832027.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, благодатный огонь, новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, православие