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Выездной сервис ВТБ расширился до 90 населенных пунктов Крыма

Выездной сервис ВТБ расширился до 90 населенных пунктов Крыма - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Выездной сервис ВТБ расширился до 90 населенных пунктов Крыма

По итогам первого квартала текущего года выездной сервис ВТБ охватил более 70% жителей полуострова, теперь он доступен в 90 крупнейших населенных пунктах Крыма, РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T11:29

2025-04-29T11:29

2025-04-29T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. По итогам первого квартала текущего года выездной сервис ВТБ охватил более 70% жителей полуострова, теперь он доступен в 90 крупнейших населенных пунктах Крыма, сообщает пресс-служба банка.Уточняется, что сервис стал доступен для более 1,7 миллиона крымчан. Среди новых населенных пунктов - города Армянск, Алушта и Красноперекопск.Он добавил, что до конца года выездной сервис будет представлен на всей территории полуострова, включая небольшие населенные пункты.Данная услуга начала работать в Крыму в октябре прошлого года. Первыми городами, где жители смогли воспользоваться сервисом, стали Симферополь и Севастополь. Таким образом, охват населения полуострова услугами выездного сервиса увеличился вдвое за полгода - с 900 тысяч до 1,7 миллиона человек.В этом году завершится объединение крымского банка РНКБ с ВТБ, которое началось в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, рнкб (пао), крым, новости крыма, банк, финансы