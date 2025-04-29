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Выездной сервис ВТБ расширился до 90 населенных пунктов Крыма
Выездной сервис ВТБ расширился до 90 населенных пунктов Крыма - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Выездной сервис ВТБ расширился до 90 населенных пунктов Крыма
По итогам первого квартала текущего года выездной сервис ВТБ охватил более 70% жителей полуострова, теперь он доступен в 90 крупнейших населенных пунктах Крыма, РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T11:29
2025-04-29T11:29
2025-04-29T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. По итогам первого квартала текущего года выездной сервис ВТБ охватил более 70% жителей полуострова, теперь он доступен в 90 крупнейших населенных пунктах Крыма, сообщает пресс-служба банка.Уточняется, что сервис стал доступен для более 1,7 миллиона крымчан. Среди новых населенных пунктов - города Армянск, Алушта и Красноперекопск.Он добавил, что до конца года выездной сервис будет представлен на всей территории полуострова, включая небольшие населенные пункты.Данная услуга начала работать в Крыму в октябре прошлого года. Первыми городами, где жители смогли воспользоваться сервисом, стали Симферополь и Севастополь. Таким образом, охват населения полуострова услугами выездного сервиса увеличился вдвое за полгода - с 900 тысяч до 1,7 миллиона человек.В этом году завершится объединение крымского банка РНКБ с ВТБ, которое началось в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, рнкб (пао), крым, новости крыма, банк, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. По итогам первого квартала текущего года выездной сервис ВТБ охватил более 70% жителей полуострова, теперь он доступен в 90 крупнейших населенных пунктах Крыма, сообщает пресс-служба банка.
Уточняется, что сервис стал доступен для более 1,7 миллиона крымчан. Среди новых населенных пунктов - города Армянск, Алушта и Красноперекопск.
"Спрос на услуги выездного сервиса ВТБ в Крыму растет от месяца к месяцу. Например, февраль к январю вырос на 14%, а март к февралю – еще на 24%", - рассказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Он добавил, что до конца года выездной сервис будет представлен на всей территории полуострова, включая небольшие населенные пункты.
Данная услуга начала работать в Крыму в октябре прошлого года. Первыми городами, где жители смогли воспользоваться сервисом, стали Симферополь и Севастополь. Таким образом, охват населения полуострова услугами выездного сервиса увеличился вдвое за полгода - с 900 тысяч до 1,7 миллиона человек.
"Выездной сервис ВТБ активно развивается как в масштабах всей страны, так и в отдельных регионах. На текущий момент мы охватываем 83% территории России – это значит, что они доступны более 122 миллионов россиян", - комментирует старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.
В этом году завершится объединение крымского банка РНКБ с ВТБ, которое началось в 2024 году.
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