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Севастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантии - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Севастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантии
Севастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантии - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Севастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантии
Жители Севастополя, освобождавшие Курскую область в рамках КТО, получат все социальные гарантии участников спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T09:40
2025-04-29T09:43
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соцвыплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Жители Севастополя, освобождавшие Курскую область в рамках КТО, получат все социальные гарантии участников спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте правительства города.Законопроект уже внесен в Законодательное собрание на рассмотрение.Сегодня в Севастополе реализуется 12 мер соцподдержки участников СВО – льготы на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание детей в школах и другое. Также бойцам спецоперации на выбор предоставляется земельный участок или выплата в миллион рублей, напомнили в правительстве города.Кроме того, в городе реализуется программа подготовки управленческих кадров из числа участников и ветеранов спецоперации "Севастополь – Город Героев".Ранее на пленарном заседании в рамках Всероссийского совещания региональных министров образования в Севастополе обсудили подготовку нового предмета, который включат в образовательную программу российских школ с 1 сентября 2026 года. В ходе программы будут изучаться подвиги героев прошлого и современности, в том числе участников СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 годаВ Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВОПутин: соцпомощь в России должна быть адресной, поручения уже даны
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РИА Новости Крым
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60
крым, новости крыма, севастополь, новости сво, участники сво, ветераны сво, курская область, правительство севастополя, соцвыплаты, господдержка
Севастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантии

Севастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантии участников СВО

09:40 29.04.2025 (обновлено: 09:43 29.04.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Жители Севастополя, освобождавшие Курскую область в рамках КТО, получат все социальные гарантии участников спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте правительства города.
Законопроект уже внесен в Законодательное собрание на рассмотрение.

"После принятия регионального закона все меры соцподдержки, предоставляемые участникам СВО, будут распространяться и на военнослужащих, участвующих в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ", – сказано в публикации.

Сегодня в Севастополе реализуется 12 мер соцподдержки участников СВО – льготы на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание детей в школах и другое. Также бойцам спецоперации на выбор предоставляется земельный участок или выплата в миллион рублей, напомнили в правительстве города.
Кроме того, в городе реализуется программа подготовки управленческих кадров из числа участников и ветеранов спецоперации "Севастополь – Город Героев".
Ранее на пленарном заседании в рамках Всероссийского совещания региональных министров образования в Севастополе обсудили подготовку нового предмета, который включат в образовательную программу российских школ с 1 сентября 2026 года. В ходе программы будут изучаться подвиги героев прошлого и современности, в том числе участников СВО.
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