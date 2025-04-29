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Передавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Передавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену
Передавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Передавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену
Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T10:40
2025-04-29T10:40
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
госизмена
керчь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, злоумышленник собирал сведения о местах расположения нефтебазы в Феодосии и дислокации частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ в Кировском районе.Мужчину задержали в марте этого года. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в государственной измене, суд заключил мужчину под стражу.Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его рассмотрит Верховный суд Республики Крым. Керчанину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма будут судить за госизменуЖитель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФГотовил теракт по заданию СБУ - на Кубани задержали иностранца
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РИА Новости Крым
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, госизмена, керчь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Передавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену

Жителя Керчи будут судить по статье о госизмене за сотрудничество с Киевом – ФСБ

10:40 29.04.2025
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЖителя Керчи будут судить по статье о госизмене за сотрудничество с Киевом
Жителя Керчи будут судить по статье о госизмене за сотрудничество с Киевом
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
"Установлено, что задержанный установил личный контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины и по заданию куратора осуществил сбор и передачу противнику сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, злоумышленник собирал сведения о местах расположения нефтебазы в Феодосии и дислокации частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ в Кировском районе.
Мужчину задержали в марте этого года. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в государственной измене, суд заключил мужчину под стражу.
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его рассмотрит Верховный суд Республики Крым. Керчанину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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