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Передавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену

Передавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Передавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T10:40

2025-04-29T10:40

2025-04-29T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, злоумышленник собирал сведения о местах расположения нефтебазы в Феодосии и дислокации частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ в Кировском районе.Мужчину задержали в марте этого года. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в государственной измене, суд заключил мужчину под стражу.Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его рассмотрит Верховный суд Республики Крым. Керчанину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма будут судить за госизменуЖитель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФГотовил теракт по заданию СБУ - на Кубани задержали иностранца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, госизмена, керчь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым