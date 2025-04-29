Передавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену
Жителя Керчи будут судить по статье о госизмене за сотрудничество с Киевом – ФСБ
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЖителя Керчи будут судить по статье о госизмене за сотрудничество с Киевом
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
"Установлено, что задержанный установил личный контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины и по заданию куратора осуществил сбор и передачу противнику сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, злоумышленник собирал сведения о местах расположения нефтебазы в Феодосии и дислокации частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ в Кировском районе.
Мужчину задержали в марте этого года. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в государственной измене, суд заключил мужчину под стражу.
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его рассмотрит Верховный суд Республики Крым. Керчанину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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