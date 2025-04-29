https://crimea.ria.ru/20250429/katastrofa-dlya-nato-na-zapade-ispugalis-rossiyskikh-raket-tsirkon-1146055410.html

Катастрофа для НАТО: на Западе испугались российских ракет "Циркон"

Катастрофа для НАТО: на Западе испугались российских ракет "Циркон" - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Катастрофа для НАТО: на Западе испугались российских ракет "Циркон"

В области создания гиперзвуковых ракет Россия опережает США и Китай на световые годы. Российская гиперзвуковая ракета “Циркон” - уникальное оружие, которое... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T08:07

2025-04-29T08:07

2025-04-29T08:32

оружие

гиперзвуковая ракета "циркон"

россия

сша

военно-промышленный комплекс (впк)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В области создания гиперзвуковых ракет Россия опережает США и Китай на световые годы. Российская гиперзвуковая ракета “Циркон” - уникальное оружие, которое нарушает баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией. Об этом говорится в статье амерканского издания The National Interest под названием "Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" — катастрофа для НАТО".Как подчеркивает автор публикации, член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт, скорость ракеты "Циркон" составляет от 8 до 9 Махов, что делает ее одной из самых быстрых и в то же время разрушительных ракет, когда-либо созданных. Отмечается, что система представляет собой оружие отечественного производства, способное преодолевать существующие системы ПВО НАТО. От нее практически невозможно защититься. "Циркон" — это противокорабельная и наземная крылатая ракета с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Он имеет решающее значение для летальности "Циркона", поскольку обеспечивает гиперзвуковой полет. Эта двигательная установка в сочетании с передовыми системами наведения позволяет "Циркону" избегать обнаружения радарами и любых мер противодействия. В отличие от традиционных баллистических ракет, которые следуют по параболическим траекториям, "Циркон" использует низковысотную, маневренную траекторию полета. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства пораженияРоссия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – ПутинАрмия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, гиперзвуковая ракета "циркон", россия, сша, военно-промышленный комплекс (впк), новости, мнения