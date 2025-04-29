Катастрофа для НАТО: на Западе испугались российских ракет "Циркон"
Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" назвали катастрофой для НАТО
08:07 29.04.2025 (обновлено: 08:32 29.04.2025)
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкПодготовка фрегата "Адмирал Горшков" к выходу на боевую службу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В области создания гиперзвуковых ракет Россия опережает США и Китай на световые годы. Российская гиперзвуковая ракета “Циркон” - уникальное оружие, которое нарушает баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией. Об этом говорится в статье амерканского издания The National Interest под названием "Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" — катастрофа для НАТО".
"Америка практически сдалась в великой гонке за достижение возможностей гиперзвукового оружия. Не только Китай опережает Соединенные Штаты в этой области, но и Российская Федерация, по-видимому, на световые годы опережает их обоих. Одной из таких российских систем, которая переопределяет облик современной войны, является "Циркон" 3М22", - говорится в материале.
Как подчеркивает автор публикации, член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт, скорость ракеты "Циркон" составляет от 8 до 9 Махов, что делает ее одной из самых быстрых и в то же время разрушительных ракет, когда-либо созданных.
Отмечается, что система представляет собой оружие отечественного производства, способное преодолевать существующие системы ПВО НАТО. От нее практически невозможно защититься.
"Учитывая, что "Циркон" — это прежде всего противокорабельная ракета, ее угрозу американским надводным военным кораблям, в частности атомным авианосцам ВМС США, невозможно переоценить, - замечает автор. - "Циркон" уже нарушил шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией. Если Америка не найдет контрмеры или собственное гиперзвуковое оружие, этот баланс сил с Россией навсегда сместится в пользу Москвы".
"Циркон" — это противокорабельная и наземная крылатая ракета с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Он имеет решающее значение для летальности "Циркона", поскольку обеспечивает гиперзвуковой полет. Эта двигательная установка в сочетании с передовыми системами наведения позволяет "Циркону" избегать обнаружения радарами и любых мер противодействия. В отличие от традиционных баллистических ракет, которые следуют по параболическим траекториям, "Циркон" использует низковысотную, маневренную траекторию полета.
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