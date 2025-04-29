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Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах России

Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах России - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах России

С вечера понедельника российские силы ПВО сбили над регионами РФ 91 украинский беспилотник, из них 40 - в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T07:21

2025-04-29T07:21

2025-04-29T07:31

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. С вечера понедельника российские силы ПВО сбили над регионами РФ 91 украинский беспилотник, из них 40 - в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны России."Начиная с 20.00 мск 28 апреля до 06.00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа",- говорится в сообщении.Из них сбиты:Накануне вечером в течение полутора часов - с 20:20 до 23:00 - силы ПВО сбили над регионами России 51 беспилотник. Сутками ранее 115 украинских дронов сбиты над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250425/udary-vsu-i-peregovory-po-ukraine--o-chem-govoryat-usilennye-ataki-na-krym-1145960469.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, обстрелы всу, новости, россия, безопасность