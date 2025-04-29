Рейтинг@Mail.ru
Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах России - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250429/v-krymu-i-drugikh-regionakh-rossii-otbili-massirovannuyu-ataku-dronov-vsu-1146055007.html
Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах России
Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах России - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах России
С вечера понедельника российские силы ПВО сбили над регионами РФ 91 украинский беспилотник, из них 40 - в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T07:21
2025-04-29T07:31
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
обстрелы всу
новости
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146055219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b13130c582ee21123bef6f94f2119ef4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. С вечера понедельника российские силы ПВО сбили над регионами РФ 91 украинский беспилотник, из них 40 - в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны России."Начиная с 20.00 мск 28 апреля до 06.00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа",- говорится в сообщении.Из них сбиты:Накануне вечером в течение полутора часов - с 20:20 до 23:00 - силы ПВО сбили над регионами России 51 беспилотник. Сутками ранее 115 украинских дронов сбиты над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250425/udary-vsu-i-peregovory-po-ukraine--o-chem-govoryat-usilennye-ataki-na-krym-1145960469.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146055219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2d972df8e55e21b63dca27d84ae4cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, обстрелы всу, новости, россия, безопасность
Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах России

Над регионами России за ночь сбили 91 украинский беспилотник - Минобороны

07:21 29.04.2025 (обновлено: 07:31 29.04.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь-1С
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь-1С - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. С вечера понедельника российские силы ПВО сбили над регионами РФ 91 украинский беспилотник, из них 40 - в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Начиная с 20.00 мск 28 апреля до 06.00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа",- говорится в сообщении.
Из них сбиты:
  • 40 БПЛА – над территорией Курской области, ▪
  • 12 БПЛА – над территорией Орловской области,
  • 11 БПЛА – над территорией Рязанской области,
  • восемь БПЛА – над территорией Нижегородской области,
  • семь БПЛА – над акваторией Черного моря (из них 4 ночью),
  • шесть БПЛА – над территорией Республики Крым (четыре из них в течение ночи),
  • три БПЛА – над территорией Белгородской области,
  • два БПЛА – над территорией Московского региона,
  • один БПЛА – над территорией Калужской области,
  • один БПЛА – над территорией Брянской области.
Накануне вечером в течение полутора часов - с 20:20 до 23:00 - силы ПВО сбили над регионами России 51 беспилотник. Сутками ранее 115 украинских дронов сбиты над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевики ВСУ запускают беспилотники
25 апреля, 15:10Радио "Спутник в Крыму"
Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым
 
ПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФОбстрелы ВСУНовостиРоссияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Взрывы прогремели в Киеве
09:13В Симферополе нацисты ставили смертельные эксперименты над пленными
09:01Как готовят к сезону пляжи Крыма
08:47В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя
08:29В Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда
08:07Катастрофа для НАТО: на Западе испугались российских ракет "Циркон"
07:41Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМ
07:21Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах России
07:08В Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестра
06:46Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнение
06:28Частицу Благодатного огня доставили в зону СВО
06:03В районе аэропорта Симферополя будут перекрывать дорогу по ночам
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 апреля
23:38Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
22:57Перемирие в честь Дня Победы и новый нацпроект – главное за день
22:36Блэкаут в Испании – в стране объявили чрезвычайное положение
22:15Рейд в Севастополе открыли
21:53Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль
21:43Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
Лента новостейМолния