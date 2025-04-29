Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах России
Над регионами России за ночь сбили 91 украинский беспилотник - Минобороны
07:21 29.04.2025 (обновлено: 07:31 29.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. С вечера понедельника российские силы ПВО сбили над регионами РФ 91 украинский беспилотник, из них 40 - в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Начиная с 20.00 мск 28 апреля до 06.00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа",- говорится в сообщении.
Из них сбиты:
- —40 БПЛА – над территорией Курской области, ▪
- —12 БПЛА – над территорией Орловской области,
- —11 БПЛА – над территорией Рязанской области,
- —восемь БПЛА – над территорией Нижегородской области,
- —семь БПЛА – над акваторией Черного моря (из них 4 ночью),
- —шесть БПЛА – над территорией Республики Крым (четыре из них в течение ночи),
- —три БПЛА – над территорией Белгородской области,
- —два БПЛА – над территорией Московского региона,
- —один БПЛА – над территорией Калужской области,
- —один БПЛА – над территорией Брянской области.
Накануне вечером в течение полутора часов - с 20:20 до 23:00 - силы ПВО сбили над регионами России 51 беспилотник. Сутками ранее 115 украинских дронов сбиты над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом.
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