https://crimea.ria.ru/20250429/vsu-obstrelyali-shkolnyy-avtobus-v-zaporozhskoy-oblasti---ranen-rebenok-1146059129.html

ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок

ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок - РИА Новости Крым, 29.04.2025

ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок

Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в Михайловском муниципальном округе Запорожской области, пострадал ребенок. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T10:50

2025-04-29T10:50

2025-04-29T10:50

россия

новости

запорожская область

евгений балицкий

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в Михайловском муниципальном округе Запорожской области, пострадал ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте работают оперативные службы. Балицкий заверил, что состояние здоровья ребенка на контроле, ему оказывается вся необходимая помощь.Ранее во вторник в Белгородской области вражеский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. Два человека погибли на месте до приезда медиков, трое получили ранения и доставлены в больницу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по заводу и школе в Курской областиВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под БелгородомБеспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию

россия

запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), дети