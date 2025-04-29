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ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок
ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок - РИА Новости Крым, 29.04.2025
ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок
Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в Михайловском муниципальном округе Запорожской области, пострадал ребенок. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T10:50
2025-04-29T10:50
россия
новости
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в Михайловском муниципальном округе Запорожской области, пострадал ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте работают оперативные службы. Балицкий заверил, что состояние здоровья ребенка на контроле, ему оказывается вся необходимая помощь.Ранее во вторник в Белгородской области вражеский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. Два человека погибли на месте до приезда медиков, трое получили ранения и доставлены в больницу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по заводу и школе в Курской областиВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под БелгородомБеспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию
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россия, новости, запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), дети
ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок

При атаке ВСУ на школьный автобус ранен ребенок - Балицкий

10:50 29.04.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоШкольный автобус попал под обстрел в Запорожской области
Школьный автобус попал под обстрел в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником школьный автобус в Михайловском муниципальном округе Запорожской области, пострадал ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
" В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна. На данный момент известно, что мальчик 2007 года рождения получил легкое ранение головы", - рассказал он.
На месте работают оперативные службы. Балицкий заверил, что состояние здоровья ребенка на контроле, ему оказывается вся необходимая помощь.
Ранее во вторник в Белгородской области вражеский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. Два человека погибли на месте до приезда медиков, трое получили ранения и доставлены в больницу.
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РоссияНовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)дети
 
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