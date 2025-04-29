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Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнение
Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнение - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнение
Оценки за поведение на уроках в школе – это возврат к традициям отечественного образования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T06:46
2025-04-29T06:46
2025-04-29T06:13
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Оценки за поведение на уроках в школе – это возврат к традициям отечественного образования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор "Информационно-методического центра" Симферополя Анжелика Пулина.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с января 2026 года оценки за поведение планируют вводить по всей стране. Он также напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса."Такая система раньше у нас работала. Для родителей это был определенный сигнал – если низкая оценка, может, стоит связаться с классным руководителем и узнать, что происходит в школе у его ребенка", – рассказала Пулина.Она уточнила, что систему опробуют в пяти регионах. Сделают выводы и выберут самую результативную модель. Только после этого систему постепенно начнут внедрять в образовательный процесс."Это лишь один из шагов. Подобные внедрения будут помогать в достижении больших целей в нашей системе образования", – заявила директор информационно-методического центра.Она напомнила, что в феврале в Госдуме обсудили новую стратегию развития образования до 2036 года. Ее девиз – "Успех и счастье каждого для процветания страны". "В основе стратегии – базовые ценности образования. Это сочетание традиций нашего образования и инноваций. Это ответственность и воспитание личности, которая готова отвечать за свои действия. И создание комплексной защищенной среды. Это сверхцели", – заключила Пулина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоДефицит учителей и медиков: Володин назвал цифрыВ России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, дети, новости, общество, мнения
Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнение
Оценки за поведение на уроках – традиция отечественной образовательной системы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым.
Оценки за поведение на уроках в школе – это возврат к традициям отечественного образования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала директор "Информационно-методического центра" Симферополя Анжелика Пулина.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил
, что с января 2026 года оценки за поведение планируют вводить по всей стране. Он также напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.
"Такая система раньше у нас работала. Для родителей это был определенный сигнал – если низкая оценка, может, стоит связаться с классным руководителем и узнать, что происходит в школе у его ребенка", – рассказала Пулина.
Она уточнила, что систему опробуют в пяти регионах. Сделают выводы и выберут самую результативную модель. Только после этого систему постепенно начнут внедрять в образовательный процесс.
"Это лишь один из шагов. Подобные внедрения будут помогать в достижении больших целей в нашей системе образования", – заявила директор информационно-методического центра.
Она напомнила, что в феврале в Госдуме обсудили новую стратегию развития образования до 2036 года. Ее девиз – "Успех и счастье каждого для процветания страны".
"В основе стратегии – базовые ценности образования. Это сочетание традиций нашего образования и инноваций. Это ответственность и воспитание личности, которая готова отвечать за свои действия. И создание комплексной защищенной среды. Это сверхцели", – заключила Пулина.
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