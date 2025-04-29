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Взрывы прогремели в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Взрывы прогремели в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве в ночь на вторник, в городе отработало ПВО и возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко и украинские СМИ. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T09:22

2025-04-29T09:22

2025-04-29T09:20

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве в ночь на вторник, в городе отработало ПВО и возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко и украинские СМИ. Взрывы раздались около 2 часов ночи. Кличко сообщил о прилетах в Деснянском районе.В ночь на вторник в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, киев, новости сво, виталий кличко, беспилотник (бпла, дрон)