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Взрывы прогремели в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Взрывы прогремели в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве в ночь на вторник, в городе отработало ПВО и возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко и украинские СМИ. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T09:22
2025-04-29T09:22
2025-04-29T09:20
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве в ночь на вторник, в городе отработало ПВО и возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко и украинские СМИ. Взрывы раздались около 2 часов ночи. Кличко сообщил о прилетах в Деснянском районе.В ночь на вторник в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости, киев, новости сво, виталий кличко, беспилотник (бпла, дрон)
Взрывы прогремели в Киеве
Удары по Украине - мощные взрывы прогремели в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве в ночь на вторник, в городе отработало ПВО и возникли пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко и украинские СМИ.
Взрывы раздались около 2 часов ночи. Кличко сообщил о прилетах в Деснянском районе.
"В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха", - проинформировал он.
В ночь на вторник в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
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