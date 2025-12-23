https://crimea.ria.ru/20251223/krym-vybirayut-dlya-puteshestviy-s-domashnimi-pitomtsami-1151871123.html

Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами

Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами

Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для поездок с домашними животными в декабре, сообщает российский сервис бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T08:11

2025-12-23T08:11

2025-12-23T08:11

крым

отдых в крыму

отдых с питомцем

новости крыма

ялта

алушта

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111575/63/1115756308_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af719255efad90e659ec704e4b070c0d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для поездок с домашними животными в декабре, сообщает российский сервис бронирования Твил.ру.На первом месте по оказался Санкт-Петербург с 14% всех бронирований с питомцами, на втором – Москва и Подмосковье, на третьем – Сочи (12% и 6% бронирований с питомцами соответственно). Стоимость размещения с домашними животными на четыре ночи в Питере обойдется в 4197 рублей, в столице и области – 5650 рублей (три ночи), в Сочи 4228 (пять ночей).Также в первую пятерку рейтинга вошли Краснодар и Казань.На шестом месте – Ялта, где средний чек на три ночи составляет 6308 рублей. Алушта замыкает первую десятку рейтинга (4384 рубля за три ночи).Сразу восемь курортов Крыма возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году. Как выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру, в этом году россияне "распробовали" отдых в Мысовом, Морском, Саках, Севастополе, Евпатории, Оленевке, Межводном и Черноморском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отелях Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма

крым

ялта

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отдых в крыму, отдых с питомцем, новости крыма, ялта, алушта, туризм в крыму