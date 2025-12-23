Рейтинг@Mail.ru
Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/krym-vybirayut-dlya-puteshestviy-s-domashnimi-pitomtsami-1151871123.html
Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для поездок с домашними животными в декабре, сообщает российский сервис бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T08:11
2025-12-23T08:11
крым
отдых в крыму
отдых с питомцем
новости крыма
ялта
алушта
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111575/63/1115756308_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af719255efad90e659ec704e4b070c0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для поездок с домашними животными в декабре, сообщает российский сервис бронирования Твил.ру.На первом месте по оказался Санкт-Петербург с 14% всех бронирований с питомцами, на втором – Москва и Подмосковье, на третьем – Сочи (12% и 6% бронирований с питомцами соответственно). Стоимость размещения с домашними животными на четыре ночи в Питере обойдется в 4197 рублей, в столице и области – 5650 рублей (три ночи), в Сочи 4228 (пять ночей).Также в первую пятерку рейтинга вошли Краснодар и Казань.На шестом месте – Ялта, где средний чек на три ночи составляет 6308 рублей. Алушта замыкает первую десятку рейтинга (4384 рубля за три ночи).Сразу восемь курортов Крыма возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году. Как выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру, в этом году россияне "распробовали" отдых в Мысовом, Морском, Саках, Севастополе, Евпатории, Оленевке, Межводном и Черноморском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отелях Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма
крым
ялта
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111575/63/1115756308_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_504a43706c71cc6dcb4a001f3b45bff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, отдых в крыму, отдых с питомцем, новости крыма, ялта, алушта, туризм в крыму
Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами

Ялта и Алушта вошли в топ-10 направлений для путешествий с домашними питомцами

08:11 23.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСобака-участница конкурса "Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз" в Евпатории
Собака-участница конкурса Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз в Евпатории - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для поездок с домашними животными в декабре, сообщает российский сервис бронирования Твил.ру.
На первом месте по оказался Санкт-Петербург с 14% всех бронирований с питомцами, на втором – Москва и Подмосковье, на третьем – Сочи (12% и 6% бронирований с питомцами соответственно). Стоимость размещения с домашними животными на четыре ночи в Питере обойдется в 4197 рублей, в столице и области – 5650 рублей (три ночи), в Сочи 4228 (пять ночей).
Также в первую пятерку рейтинга вошли Краснодар и Казань.
На шестом месте – Ялта, где средний чек на три ночи составляет 6308 рублей. Алушта замыкает первую десятку рейтинга (4384 рубля за три ночи).
Сразу восемь курортов Крыма возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году. Как выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру, в этом году россияне "распробовали" отдых в Мысовом, Морском, Саках, Севастополе, Евпатории, Оленевке, Межводном и Черноморском.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре
Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отелях
Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма
 
КрымОтдых в КрымуОтдых с питомцемНовости КрымаЯлтаАлуштаТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:27Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – Аксенов
10:18В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
10:07Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков
09:57Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО
09:47От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов
09:28Сообщения в мессенджерах об угрозе взрывов – что делать
09:18От обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян
09:09Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей
08:42В Севастополе остановили катера и паромы
08:38Праздничный день 1 января – история Нового года
08:11Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
07:55Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди
07:27ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России
07:12В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона
06:41В Крыму прогнозируют новый виток коррупционного скандала на Украине
06:02Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма"
00:01Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 декабря
23:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:3312 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния