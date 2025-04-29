https://crimea.ria.ru/20250429/v-shkolakh-i-kolledzhakh-kerchi-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya-1146059438.html

В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения

В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения

В Керчи пройдут антитеррористические учения в школах и колледжах. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T10:36

2025-04-29T10:36

2025-04-29T10:36

керчь

учения

антитеррор

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безопасность республики крым и севастополя

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Керчи пройдут антитеррористические учения в школах и колледжах. Об этом предупредили в городской администрации.Тренировки организованы совместно с МЧС, МВД и Росгвардией. На учениях отработают комплексный сценарий действий при нештатной ситуации на территории образовательных организаций и организаций отдыха детей.Также ранее сообщалось, что 29 апреля в Севастополе проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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