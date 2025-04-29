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В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения
В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения
В Керчи пройдут антитеррористические учения в школах и колледжах. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T10:36
2025-04-29T10:36
2025-04-29T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Керчи пройдут антитеррористические учения в школах и колледжах. Об этом предупредили в городской администрации.Тренировки организованы совместно с МЧС, МВД и Росгвардией. На учениях отработают комплексный сценарий действий при нештатной ситуации на территории образовательных организаций и организаций отдыха детей.Также ранее сообщалось, что 29 апреля в Севастополе проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения
В школах Керчи 29 апреля проведут антитеррористические учения – власти