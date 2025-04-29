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В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения
В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения
В Керчи пройдут антитеррористические учения в школах и колледжах. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T10:36
2025-04-29T10:36
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Керчи пройдут антитеррористические учения в школах и колледжах. Об этом предупредили в городской администрации.Тренировки организованы совместно с МЧС, МВД и Росгвардией. На учениях отработают комплексный сценарий действий при нештатной ситуации на территории образовательных организаций и организаций отдыха детей.Также ранее сообщалось, что 29 апреля в Севастополе проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керчь, учения, антитеррор, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, дети
В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения

В школах Керчи 29 апреля проведут антитеррористические учения – власти

10:36 29.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОхрана школы
Охрана школы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Керчи пройдут антитеррористические учения в школах и колледжах. Об этом предупредили в городской администрации.
"В Керчи проведут Всероссийские антитеррористические учения. Тренировочные мероприятия 29 апреля 2025 года пройдут во всех школах, колледжах и детских лагерях страны", - говорится в сообщении.
Тренировки организованы совместно с МЧС, МВД и Росгвардией. На учениях отработают комплексный сценарий действий при нештатной ситуации на территории образовательных организаций и организаций отдыха детей.
Также ранее сообщалось, что 29 апреля в Севастополе проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников.
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КерчьУченияАнтитеррорНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополядети
 
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