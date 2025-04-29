https://crimea.ria.ru/20250429/v-sevastopole-pensionerka-sbrosila-s-balkona-25-tysyach-lzhesotrudniku-fsb-1146059865.html

В Севастополе пенсионерка сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБ

В Севастополе пенсионерка сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБ - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В Севастополе пенсионерка сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБ

В Севастополе мошенники вынудили двух пенсионерок отдать суммарно более четырех миллионов рублей, представившись сотрудниками органов государственной... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T11:20

2025-04-29T11:20

2025-04-29T11:28

крым

новости крыма

севастополь

полиция севастополя

мошенничество

происшествия

кража

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_20db4b152ad1f6ef1e207a7e2f0a33d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники вынудили двух пенсионерок отдать суммарно более четырех миллионов рублей, представившись сотрудниками органов государственной безопасности. Об этом сообщает региональное управление МВДЕще одной жертвой мошенников стала 69-летняя местная жительница. Ей позвонил неизвестный и сообщил о мнимой опасности потерять имущество. Под предлогом защиты банковского счета незнакомец убедил женщину перевести на подконтрольные мошенникам счета все ее накопления на сумму более двух миллионов рублей.По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.Ранее в Севастополе трое пожилых жителей Севастополя отдали дистанционным мошенникам 6,5 млн рублей.Как сообщалось, только за неделю на территории Крыма было зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей. Чаще всего аферисты звонили от имени операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур с предложениями перевести деньги на "безопасные" счета, а также под видом покупки и продажи товаров на бесплатных сервисах объявлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублейХамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесовВ Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, полиция севастополя, мошенничество, происшествия, кража