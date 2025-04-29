В Севастополе пенсионерка сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБ
В Севастополе пенсионерка сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБ
11:20 29.04.2025 (обновлено: 11:28 29.04.2025)
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники вынудили двух пенсионерок отдать суммарно более четырех миллионов рублей, представившись сотрудниками органов государственной безопасности. Об этом сообщает региональное управление МВД
Так, 75-летняя потерпевшая, ответив на звонок афериста, услышала в свой адрес обвинения в финансировании терроризма. Якобы для проверки денежных средств она сбросила незнакомцу с балкона своей квартиры около 25 тысяч долларов США.
Еще одной жертвой мошенников стала 69-летняя местная жительница. Ей позвонил неизвестный и сообщил о мнимой опасности потерять имущество. Под предлогом защиты банковского счета незнакомец убедил женщину перевести на подконтрольные мошенникам счета все ее накопления на сумму более двух миллионов рублей.
По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.
Ранее в Севастополе трое пожилых жителей Севастополя отдали дистанционным мошенникам 6,5 млн рублей.
Как сообщалось, только за неделю на территории Крыма было зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей. Чаще всего аферисты звонили от имени операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур с предложениями перевести деньги на "безопасные" счета, а также под видом покупки и продажи товаров на бесплатных сервисах объявлений.
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