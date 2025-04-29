https://crimea.ria.ru/20250429/vsu-atakovali-mashinu-v-belgorodskoy-oblasti---dvoe-pogibli-i-troe-raneny-1146058372.html

ВСУ атаковали машину в Белгородской области - двое погибли и трое ранены

ВСУ атаковали машину в Белгородской области - двое погибли и трое ранены - РИА Новости Крым, 29.04.2025

ВСУ атаковали машину в Белгородской области - двое погибли и трое ранены

Два человека погибли, еще трое ранены в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T10:23

2025-04-29T10:23

2025-04-29T10:23

россия

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое ранены в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще трое пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями сейчас доставляются бригадами скорой в Белгородскую городскую больницу №2. По словам медиков, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Ранее в селе Косилово Белгородской области беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего ранения получили четыре человека: супружеская пара, их сын и 16-летняя девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на БелгородчинеУкраинский дрон атаковал машину с людьми - ранены троеСемья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области

россия

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), утраты