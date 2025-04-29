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ВСУ атаковали машину в Белгородской области - двое погибли и трое ранены
ВСУ атаковали машину в Белгородской области - двое погибли и трое ранены - РИА Новости Крым, 29.04.2025
ВСУ атаковали машину в Белгородской области - двое погибли и трое ранены
Два человека погибли, еще трое ранены в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T10:23
2025-04-29T10:23
2025-04-29T10:23
россия
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое ранены в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще трое пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями сейчас доставляются бригадами скорой в Белгородскую городскую больницу №2. По словам медиков, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Ранее в селе Косилово Белгородской области беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего ранения получили четыре человека: супружеская пара, их сын и 16-летняя девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на БелгородчинеУкраинский дрон атаковал машину с людьми - ранены троеСемья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), утраты
ВСУ атаковали машину в Белгородской области - двое погибли и трое ранены
Два человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ по автомобилю в Белгородской области