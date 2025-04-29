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Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМ

Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМ

Для большинства россиян 9 мая – это не только государственный праздник, но и личная священная дата, символ национальной гордости, освобождения от фашизма и... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T07:41

2025-04-29T07:41

2025-04-29T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Для большинства россиян 9 мая – это не только государственный праздник, но и личная священная дата, символ национальной гордости, освобождения от фашизма и ценности мира. Такие данные предоставил аналитический центр ВЦИОМ.По данным исследовательской организации, День Победы вызывает у опрошенных россиян эмоции радости, надежды, благодарности и скорби. Многие отмечают, что это время личных воспоминаний о родных, бабушках и дедушках, участвовавших в войне."Среди россиян есть опасения, что современная молодежь придает Победе в Великой Отечественной войне меньшее значение, чем предыдущие поколения, согласиться с этим трудно. Память о Победе не уходит, но трансформируется от поколения к поколению", – рассказывают в центре.Подавляющее большинство россиян легко называют имена героев войны. В коллективной памяти особое место занимают Георгий Жуков, Зоя Космодемьянская, Константин Рокоссовский, Александр Матросов и Иосиф Сталин."Для части респондентов героями стали родственники, а также все, кто воевал. Такая массовая героизации означает признание, что война коснулась каждой семьи и стала общим подвигом всего народа", – подчеркивают аналитики.Данные исследования также показали, что большинство россиян уверены, что память о Великой Отечественной войне должна сохраняться и передаваться следующим поколениям. Среди предложенных мер – активное освещение темы войны в СМИ и культуре, работа музеев и мемориалов, поддержка ветеранов и проведение масштабных мероприятий 9 мая."Историческое наследие имеет значение лишь тогда, когда оно активно "живет" в современности", – резюмировал ВЦИОМ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, опрос, великая отечественная война, история, общество, новости