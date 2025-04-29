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В Крым идут морозы
В Крым идут морозы - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В Крым идут морозы
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду, 30 апреля, из-за заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T11:38
2025-04-29T11:38
2025-04-29T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду, 30 апреля, из-за заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. В МЧС рекомендуют крымчанам принять меры по защите насаждений. Кроме того, жителей и гостей полуострова просят в ближайшие сутки воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а также быть осторожными на дорогах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклонНастоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снегВесна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду, 30 апреля, из-за заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 30 апреля в степных и предгорных районах сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 4 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с этим есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
В МЧС рекомендуют крымчанам принять меры по защите насаждений. Кроме того, жителей и гостей полуострова просят в ближайшие сутки воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а также быть осторожными на дорогах.
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