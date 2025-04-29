https://crimea.ria.ru/20250429/v-krym-idut-morozy--1146063358.html

В Крым идут морозы

В Крым идут морозы - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В Крым идут морозы

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду, 30 апреля, из-за заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T11:38

2025-04-29T11:38

2025-04-29T11:38

крым

новости крыма

штормовое предупреждение

крымская погода

погода в крыму

гу мчс рф по республике крым

заморозки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877040_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8ece8d71197a6a2e22fbc1d44b283f47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду, 30 апреля, из-за заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. В МЧС рекомендуют крымчанам принять меры по защите насаждений. Кроме того, жителей и гостей полуострова просят в ближайшие сутки воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а также быть осторожными на дорогах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклонНастоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снегВесна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, заморозки