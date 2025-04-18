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Армия России освободили Валентиновку в ДНР
Армия России освободили Валентиновку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Армия России освободили Валентиновку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР, сообщили в Минобороны в пятницу. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T13:24
2025-04-18T13:24
2025-04-18T13:28
новости сво
министерство обороны рф
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донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр -РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР, сообщили в Минобороны в пятницу.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. До этого бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободили Валентиновку в ДНР
Армия России освободила Валентиновку в ДНР - Минобороны
13:24 18.04.2025 (обновлено: 13:28 18.04.2025)