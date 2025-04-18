https://crimea.ria.ru/20250418/armiya-rossii-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-1145789769.html

Армия России освободили Валентиновку в ДНР

Армия России освободили Валентиновку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Армия России освободили Валентиновку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР, сообщили в Минобороны в пятницу. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T13:24

2025-04-18T13:24

2025-04-18T13:28

новости сво

министерство обороны рф

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донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр -РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР, сообщили в Минобороны в пятницу.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. До этого бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)