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Армия России освободили Валентиновку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Армия России освободили Валентиновку в ДНР
Армия России освободили Валентиновку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Армия России освободили Валентиновку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР, сообщили в Минобороны в пятницу. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр -РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР, сообщили в Минобороны в пятницу.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. До этого бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободили Валентиновку в ДНР

Армия России освободила Валентиновку в ДНР - Минобороны

13:24 18.04.2025 (обновлено: 13:28 18.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр -РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР, сообщили в Минобороны в пятницу.

"Активными действиями подразделений "Южной" группировки освобожден населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. До этого бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.
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Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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