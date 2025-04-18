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В Крыму самые низкие цены на яйца в России - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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В Крыму самые низкие цены на яйца в России
В Крыму самые низкие цены на яйца в России - РИА Новости Крым, 18.04.2025
В Крыму самые низкие цены на яйца в России
Средняя цена на куриные яйца в Крыму – 64 рубля, это самая низкая цена продукта по всей России. Об этом журналистам в пятницу сообщил начальник управления... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T12:56
2025-04-18T13:57
цены на куриные яйца
цены на яйца в крыму
цены в крыму
минпромполитики крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Средняя цена на куриные яйца в Крыму – 64 рубля, это самая низкая цена продукта по всей России. Об этом журналистам в пятницу сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики и торговли Крыма Анатолий Гук.В преддверии Пасхи сотрудники минпрома проверили цены на социально значимые товары в магазинах Симферополя. В список входят бакалея, молочная продукция, мясо, хлебобулочные изделия, овощи борщевого набора, а также детские принадлежности и средства личной гигиены. Всего больше 80 позиций."Мы и онлайн, и физически, с выходом на место, мониторим все товары ежедневно", – уточнил Гук.Наценка на товары не должна превышать 5%. Такое положение указано в Соглашении о стабилизации цен, подписанное всеми крупными торговыми сетями республики, напомнил он."Изначально, когда мы только подписали правительственное соглашение о стабилизации цен, были моменты, когда не было в наличии на полках товара, либо ценник отсутствовал, но все эти недочеты устранялись на месте. На сегодняшний день фактов нарушений, как правило, мы не выявляем", – рассказал начальник управления."На сегодняшний день мы в числе лидеров страны по количеству подписанных соглашений, по масштабу охвата, а также по количеству социально-значимых товаров. У нас самый широкий перечень", – подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, цены в крыму, минпромполитики крыма, анатолий гук
В Крыму самые низкие цены на яйца в России

В Крыму самые низкие цены на яйца в России - минпромторг

12:56 18.04.2025 (обновлено: 13:57 18.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Средняя цена на куриные яйца в Крыму – 64 рубля, это самая низкая цена продукта по всей России. Об этом журналистам в пятницу сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики и торговли Крыма Анатолий Гук.
В преддверии Пасхи сотрудники минпрома проверили цены на социально значимые товары в магазинах Симферополя. В список входят бакалея, молочная продукция, мясо, хлебобулочные изделия, овощи борщевого набора, а также детские принадлежности и средства личной гигиены. Всего больше 80 позиций.
"Мы и онлайн, и физически, с выходом на место, мониторим все товары ежедневно", – уточнил Гук.
© РИА Новости КрымЦены в Крыму
Цены в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости Крым
Наценка на товары не должна превышать 5%. Такое положение указано в Соглашении о стабилизации цен, подписанное всеми крупными торговыми сетями республики, напомнил он.
"Изначально, когда мы только подписали правительственное соглашение о стабилизации цен, были моменты, когда не было в наличии на полках товара, либо ценник отсутствовал, но все эти недочеты устранялись на месте. На сегодняшний день фактов нарушений, как правило, мы не выявляем", – рассказал начальник управления.
Особое внимание при проверке уделили товарам, наиболее популярным в преддверии Пасхи. Среди них – яйца. По словам чиновника, средняя цена на этот продукт в Крыму – 64 рубля. Это самая низкая стоимость по всей России, подчеркнул Анатолий Гук.
© РИА Новости КрымЦены в Крыму
Цены в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости Крым
"На сегодняшний день мы в числе лидеров страны по количеству подписанных соглашений, по масштабу охвата, а также по количеству социально-значимых товаров. У нас самый широкий перечень", – подытожил он.
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Цены на куриные яйцаЦены на яйца в КрымуЦены в КрымуМинпромполитики КрымаАнатолий Гук
 
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