https://crimea.ria.ru/20250418/v-krymu-samye-nizkie-tseny-na-yaytsa-v-rossii-1145786408.html

В Крыму самые низкие цены на яйца в России

В Крыму самые низкие цены на яйца в России - РИА Новости Крым, 18.04.2025

В Крыму самые низкие цены на яйца в России

Средняя цена на куриные яйца в Крыму – 64 рубля, это самая низкая цена продукта по всей России. Об этом журналистам в пятницу сообщил начальник управления... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T12:56

2025-04-18T12:56

2025-04-18T13:57

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минпромполитики крыма

анатолий гук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Средняя цена на куриные яйца в Крыму – 64 рубля, это самая низкая цена продукта по всей России. Об этом журналистам в пятницу сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики и торговли Крыма Анатолий Гук.В преддверии Пасхи сотрудники минпрома проверили цены на социально значимые товары в магазинах Симферополя. В список входят бакалея, молочная продукция, мясо, хлебобулочные изделия, овощи борщевого набора, а также детские принадлежности и средства личной гигиены. Всего больше 80 позиций."Мы и онлайн, и физически, с выходом на место, мониторим все товары ежедневно", – уточнил Гук.Наценка на товары не должна превышать 5%. Такое положение указано в Соглашении о стабилизации цен, подписанное всеми крупными торговыми сетями республики, напомнил он."Изначально, когда мы только подписали правительственное соглашение о стабилизации цен, были моменты, когда не было в наличии на полках товара, либо ценник отсутствовал, но все эти недочеты устранялись на месте. На сегодняшний день фактов нарушений, как правило, мы не выявляем", – рассказал начальник управления."На сегодняшний день мы в числе лидеров страны по количеству подписанных соглашений, по масштабу охвата, а также по количеству социально-значимых товаров. У нас самый широкий перечень", – подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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