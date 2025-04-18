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Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет
Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет
Девять миллиардов рублей льготных займов получили крымские предприниматели за 11 лет в составе России. Ключевые итоги работы Фонда микрофинансирования в Крыму... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T14:37
2025-04-18T14:37
2025-04-18T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Девять миллиардов рублей льготных займов получили крымские предприниматели за 11 лет в составе России. Ключевые итоги работы Фонда микрофинансирования в Крыму привел в пятницу глава региона Сергей Аксенов.Максимальный микрозайм по программе - до 5 млн рублей на срок до трех лет под 3% годовых, напомнил условия глава региона. Средства можно направить на приобретение коммерческой недвижимости, оборудования, техники и транспорта, оплату налогов, аренду и зарплату сотрудников, а также на пополнение товарных запасов и оплату услуг.Фонд действует в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Поддержка доступна малым компаниям, микробизнесу, стартапам и самозанятым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательствоВ Крыму продлили меры поддержки турбизнесаЛегко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года
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крым, сергей аксенов, бизнес, крымский бизнес, микрозайм (микрокредит), новости крыма, экономика крыма
Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет
Бизнес в Крыму получил 9 миллиардов рублей льготных займов – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Девять миллиардов рублей льготных займов получили крымские предприниматели за 11 лет в составе России. Ключевые итоги работы Фонда микрофинансирования в Крыму привел в пятницу глава региона Сергей Аксенов.
"Государственной поддержкой воспользовались более 4,6 тысяч раз", - проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.
Максимальный микрозайм по программе - до 5 млн рублей на срок до трех лет под 3% годовых, напомнил условия глава региона. Средства можно направить на приобретение коммерческой недвижимости, оборудования, техники и транспорта, оплату налогов, аренду и зарплату сотрудников, а также на пополнение товарных запасов и оплату услуг.
Фонд действует в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Поддержка доступна малым компаниям, микробизнесу, стартапам и самозанятым.
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