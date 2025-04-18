Рейтинг@Mail.ru
Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250418/lgotnye-mikrozaymy--biznes-v-krymu-poluchil-9-mlrd-rubley-za-11-let-1145792871.html
Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет
Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет
Девять миллиардов рублей льготных займов получили крымские предприниматели за 11 лет в составе России. Ключевые итоги работы Фонда микрофинансирования в Крыму... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T14:37
2025-04-18T14:37
крым
сергей аксенов
бизнес
крымский бизнес
микрозайм (микрокредит)
новости крыма
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Девять миллиардов рублей льготных займов получили крымские предприниматели за 11 лет в составе России. Ключевые итоги работы Фонда микрофинансирования в Крыму привел в пятницу глава региона Сергей Аксенов.Максимальный микрозайм по программе - до 5 млн рублей на срок до трех лет под 3% годовых, напомнил условия глава региона. Средства можно направить на приобретение коммерческой недвижимости, оборудования, техники и транспорта, оплату налогов, аренду и зарплату сотрудников, а также на пополнение товарных запасов и оплату услуг.Фонд действует в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Поддержка доступна малым компаниям, микробизнесу, стартапам и самозанятым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательствоВ Крыму продлили меры поддержки турбизнесаЛегко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, бизнес, крымский бизнес, микрозайм (микрокредит), новости крыма, экономика крыма
Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет

Бизнес в Крыму получил 9 миллиардов рублей льготных займов – Аксенов

14:37 18.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Девять миллиардов рублей льготных займов получили крымские предприниматели за 11 лет в составе России. Ключевые итоги работы Фонда микрофинансирования в Крыму привел в пятницу глава региона Сергей Аксенов.

"Государственной поддержкой воспользовались более 4,6 тысяч раз", - проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.

Максимальный микрозайм по программе - до 5 млн рублей на срок до трех лет под 3% годовых, напомнил условия глава региона. Средства можно направить на приобретение коммерческой недвижимости, оборудования, техники и транспорта, оплату налогов, аренду и зарплату сотрудников, а также на пополнение товарных запасов и оплату услуг.
Фонд действует в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Поддержка доступна малым компаниям, микробизнесу, стартапам и самозанятым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательство
В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года
 
КрымСергей АксеновБизнесКрымский бизнесМикрозайм (микрокредит)Новости КрымаЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18В Феодосии тушат сильный пожар в жилом доме
16:11Бюджет Крыма может пополниться на 15 миллиардов за счет легализации труда
15:45ВСУ четырежды за сутки атаковали объекты энергетики РФ
15:27Shaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского
15:17Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма
15:02Крым готовится побить туристический рекорд 2021 года
14:47Новости СВО: Украина потеряла больше 10 тысяч боевиков за неделю
14:37Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет
14:09Кроссовер насмерть сбил мотоциклиста в черноморском районе Крыма
13:52В Крыму встретят Благодатный огонь
13:469 высокоточных ударов по Украине: разбиты склады ракет и наемники
13:42Сбер предотвратил более 1,5 тысяч случаев мошенничества в Крыму за год
13:39В Кремле отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине
13:33Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 раз
13:24Армия России освободили Валентиновку в ДНР
13:17Групповой удар по Украине: уничтожены военные аэродромы
12:56В Крыму самые низкие цены на яйца в России
12:50Пляжи Темрюка и Анапы непригодны к летней кампании – Попова
12:21Крымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли
12:11Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов
Лента новостейМолния