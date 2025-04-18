https://crimea.ria.ru/20250418/lgotnye-mikrozaymy--biznes-v-krymu-poluchil-9-mlrd-rubley-za-11-let-1145792871.html

Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет

Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет

Девять миллиардов рублей льготных займов получили крымские предприниматели за 11 лет в составе России. Ключевые итоги работы Фонда микрофинансирования в Крыму... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T14:37

2025-04-18T14:37

2025-04-18T14:37

крым

сергей аксенов

бизнес

крымский бизнес

микрозайм (микрокредит)

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экономика крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Девять миллиардов рублей льготных займов получили крымские предприниматели за 11 лет в составе России. Ключевые итоги работы Фонда микрофинансирования в Крыму привел в пятницу глава региона Сергей Аксенов.Максимальный микрозайм по программе - до 5 млн рублей на срок до трех лет под 3% годовых, напомнил условия глава региона. Средства можно направить на приобретение коммерческой недвижимости, оборудования, техники и транспорта, оплату налогов, аренду и зарплату сотрудников, а также на пополнение товарных запасов и оплату услуг.Фонд действует в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Поддержка доступна малым компаниям, микробизнесу, стартапам и самозанятым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательствоВ Крыму продлили меры поддержки турбизнесаЛегко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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