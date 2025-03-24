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В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса - РИА Новости Крым, 24.03.2025
В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
В Крыму сохранены меры поддержки предприятий туристической сферы на западном побережье полуострова, деятельность которых была ограничена из-за комплекса... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T10:42
2025-03-24T10:42
2025-03-24T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму сохранены меры поддержки предприятий туристической сферы на западном побережье полуострова, деятельность которых была ограничена из-за комплекса оборонительных мероприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Эти предприятия по-прежнему смогут устанавливать арендную плату по действующим и вновь заключаемым договорам аренды республиканской и муниципальной земли в размере 1 рубль в год за каждый участок.Также они смогут устанавливать плату по договорам на размещение нестационарного торгового объекта в размере 1 рубль в год за каждый объект, добавил глава РК.Аксенов добавил, что власти региона продлили предоставление пониженных ставок налога при упрощенной системе налогообложения: 4% и 10% для всех субъектов малого и среднего бизнеса; 1% и 5% - для IT-компаний и социальных предприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, крымский бизнес, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, льгота
В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
Власти Крыма сохранили меры поддержки туристического бизнеса
10:42 24.03.2025 (обновлено: 10:44 24.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму сохранены меры поддержки предприятий туристической сферы на западном побережье полуострова, деятельность которых была ограничена из-за комплекса оборонительных мероприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сохранены меры поддержки предприятий туристической сферы, деятельность которых ограничена в связи с осуществлением комплекса оборонительных мероприятий на отдельных прибрежных территориях сельских поселений Сакского и Черноморского районов, а также поселка Мирный (Евпатория)", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Эти предприятия по-прежнему смогут устанавливать арендную плату по действующим и вновь заключаемым договорам аренды республиканской и муниципальной земли в размере 1 рубль в год за каждый участок.
Также они смогут устанавливать плату по договорам на размещение нестационарного торгового объекта в размере 1 рубль в год за каждый объект, добавил глава РК.
Аксенов добавил, что власти региона продлили предоставление пониженных ставок налога при упрощенной системе налогообложения: 4% и 10% для всех субъектов малого и среднего бизнеса; 1% и 5% - для IT-компаний и социальных предприятий.
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