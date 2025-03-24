https://crimea.ria.ru/20250324/v-krymu-prodlili-mery-podderzhki-turbiznesa-na-zapade-poluostrova-1145178212.html

В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса

В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса - РИА Новости Крым, 24.03.2025

В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса

В Крыму сохранены меры поддержки предприятий туристической сферы на западном побережье полуострова, деятельность которых была ограничена из-за комплекса... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T10:42

2025-03-24T10:42

2025-03-24T10:44

туризм в крыму

крымский бизнес

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

льгота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму сохранены меры поддержки предприятий туристической сферы на западном побережье полуострова, деятельность которых была ограничена из-за комплекса оборонительных мероприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Эти предприятия по-прежнему смогут устанавливать арендную плату по действующим и вновь заключаемым договорам аренды республиканской и муниципальной земли в размере 1 рубль в год за каждый участок.Также они смогут устанавливать плату по договорам на размещение нестационарного торгового объекта в размере 1 рубль в год за каждый объект, добавил глава РК.Аксенов добавил, что власти региона продлили предоставление пониженных ставок налога при упрощенной системе налогообложения: 4% и 10% для всех субъектов малого и среднего бизнеса; 1% и 5% - для IT-компаний и социальных предприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крымский бизнес, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, льгота