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Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
В окрестностях города Сватово Луганской Народной Республики украинские националисты прицельно ударили дроном по машине скорой помощи. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T18:07
2025-03-26T18:07
2025-03-26T18:10
луганская народная республика (лнр)
новости
происшествия
скорая помощь
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В окрестностях города Сватово Луганской Народной Республики украинские националисты прицельно ударили дроном по машине скорой помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она добавила, что после атаки фельдшера и водителя оперативно доставили в Центральную районную больницу Сватово. Их жизни ничего не угрожает.Ранее сообщалось, что в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер бригады скорой помощи от целенаправленного удара дроном ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской областиИз-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек14 человек ранены в Донбассе при атаках ВСУ
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон)
Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
Украинские боевики прицельно ударили по бригаде скорой помощи в ЛНР
18:07 26.03.2025 (обновлено: 18:10 26.03.2025)