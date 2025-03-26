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Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
В окрестностях города Сватово Луганской Народной Республики украинские националисты прицельно ударили дроном по машине скорой помощи. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T18:07
2025-03-26T18:10
луганская народная республика (лнр)
новости
происшествия
скорая помощь
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В окрестностях города Сватово Луганской Народной Республики украинские националисты прицельно ударили дроном по машине скорой помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она добавила, что после атаки фельдшера и водителя оперативно доставили в Центральную районную больницу Сватово. Их жизни ничего не угрожает.Ранее сообщалось, что в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер бригады скорой помощи от целенаправленного удара дроном ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской областиИз-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек14 человек ранены в Донбассе при атаках ВСУ
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон)
Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР

Украинские боевики прицельно ударили по бригаде скорой помощи в ЛНР

18:07 26.03.2025 (обновлено: 18:10 26.03.2025)
 
© Министр здравоохранения ЛНРУкраинские боевики прицельно ударили по бригаде скорой помощи в ЛНР
Украинские боевики прицельно ударили по бригаде скорой помощи в ЛНР
© Министр здравоохранения ЛНР
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В окрестностях города Сватово Луганской Народной Республики украинские националисты прицельно ударили дроном по машине скорой помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"Автомобиль скорой помощи попал под обстрел БПЛА прямо на трассе и получил серьезные повреждения", – написала Пащенко.

Она добавила, что после атаки фельдшера и водителя оперативно доставили в Центральную районную больницу Сватово. Их жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер бригады скорой помощи от целенаправленного удара дроном ВСУ.
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