https://crimea.ria.ru/20250326/pritselnyy-udar-ukrainskie-boeviki-atakovali-brigadu-skoroy-pomoschi-v-lnr-1145254760.html

Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР

Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР

В окрестностях города Сватово Луганской Народной Республики украинские националисты прицельно ударили дроном по машине скорой помощи. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T18:07

2025-03-26T18:07

2025-03-26T18:10

луганская народная республика (лнр)

новости

происшествия

скорая помощь

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В окрестностях города Сватово Луганской Народной Республики украинские националисты прицельно ударили дроном по машине скорой помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она добавила, что после атаки фельдшера и водителя оперативно доставили в Центральную районную больницу Сватово. Их жизни ничего не угрожает.Ранее сообщалось, что в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер бригады скорой помощи от целенаправленного удара дроном ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской областиИз-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек14 человек ранены в Донбассе при атаках ВСУ

луганская народная республика (лнр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон)