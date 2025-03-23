https://crimea.ria.ru/20250323/iz-za-ataki-vsu-v-rostovskoy-oblasti-zagorelas-mashina---pogib-chelovek-1145157361.html

Из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек

Из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек

Массированная атака БПЛА отражена ночью в шести районах Ростовской области, информация о последствиях уточняется, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T09:22

2025-03-23T09:22

2025-03-23T09:22

юрий слюсарь

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

ростовская область

ростов-на-дону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака БПЛА отражена ночью в шести районах Ростовской области, информация о последствиях уточняется, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Юрий Слюсарь подчеркнул, что из-за падения БПЛА в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральная, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется."За ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области", - написал он в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростовская область

ростов-на-дону

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, ростовская область, ростов-на-дону