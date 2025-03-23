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Из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек
Из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек
Массированная атака БПЛА отражена ночью в шести районах Ростовской области, информация о последствиях уточняется, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T09:22
2025-03-23T09:22
юрий слюсарь
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
ростовская область
ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака БПЛА отражена ночью в шести районах Ростовской области, информация о последствиях уточняется, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Юрий Слюсарь подчеркнул, что из-за падения БПЛА в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральная, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется."За ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области", - написал он в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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юрий слюсарь, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, ростовская область, ростов-на-дону
Из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человек

Из-за атаки ВСУ в Ростовской области в загоревшейся машине погиб человек

09:22 23.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака БПЛА отражена ночью в шести районах Ростовской области, информация о последствиях уточняется, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена", - сообщил Слюсарь.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что из-за падения БПЛА в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральная, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.
"За ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области", - написал он в своем Telegram-канале.
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