Как идет ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте
В Ялте идет ремонт 19 берегоукрепительных сооружений – Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРемонт берегоукрепительных сооружений в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Ялте идет ремонт 19 берегоукрепительных сооружений, на некоторые их них "нанизано" по несколько пляжных карт. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко по итогам мониторинга ремонта пляжей и берегоукрепительных сооружений.
"Сейчас в работе 19 БУСов (берегоукрепительных сооружений – ред.), на некоторые "нанизано" по несколько пляжных карт. В целом – без особых замечаний, к финалу движемся в графике. Основные и самые сложные бетонные работы завершились до нового года, произведена отсыпка – уже сейчас видно, что пляжные карты стали шире. В сезон должны войти с полноценно готовыми пляжами", – рассказала мэр.
Также Павленко напомнила, что полностью все пляжи региона преобразятся к 2030 году.
Как следует из распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, правительство России выделит из резервного фонда 770 миллионов рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений в трех санаториях.
Ранее в марте председатель комитета Госсовета Крыма по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко сообщил, что к 1 апреля будет завершена реконструкция 23 берегоукрепительных сооружений, пострадавших в Крыму во время "шторма века" в ноябре 2023 года.
Крыму необходима госпрограмма для анализа состояния всех берегоукрепительных сооружений, защищающих побережье от штормов – такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказывал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
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