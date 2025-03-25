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Как идет ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте

Как идет ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Как идет ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте

В Ялте идет ремонт 19 берегоукрепительных сооружений, на некоторые их них "нанизано" по несколько пляжных карт. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко по... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T21:22

2025-03-25T21:22

2025-03-25T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Ялте идет ремонт 19 берегоукрепительных сооружений, на некоторые их них "нанизано" по несколько пляжных карт. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко по итогам мониторинга ремонта пляжей и берегоукрепительных сооружений.Также Павленко напомнила, что полностью все пляжи региона преобразятся к 2030 году.Как следует из распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, правительство России выделит из резервного фонда 770 миллионов рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений в трех санаториях.Ранее в марте председатель комитета Госсовета Крыма по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко сообщил, что к 1 апреля будет завершена реконструкция 23 берегоукрепительных сооружений, пострадавших в Крыму во время "шторма века" в ноябре 2023 года.Крыму необходима госпрограмма для анализа состояния всех берегоукрепительных сооружений, защищающих побережье от штормов – такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказывал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века не грозит: как строители марины в Балаклаве укрепляют берегаДвум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки"В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплением

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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