https://crimea.ria.ru/20250311/kak-v-krymu-idet-remont-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-posle-shtorma-veka-1144812315.html

Как в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма века

Как в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма века - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Как в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма века

Реконструкция 23 берегоукрепительных сооружений, пострадавших в Крыму во время "шторма века" в ноябре 2023 года, будет завершена к 1 апреля. В течение 2025 года РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T08:56

2025-03-11T08:56

2025-03-11T08:56

радио "спутник в крыму"

берегоукрепительные сооружения

валерий коваленко

новости крыма

крым

пляжи крыма

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Реконструкция 23 берегоукрепительных сооружений, пострадавших в Крыму во время "шторма века" в ноябре 2023 года, будет завершена к 1 апреля. В течение 2025 года практически все пляжи Южного берега Крыма будут восстановлены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Государственного Совета РК по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.Работы многоПо словам Коваленко, в 2024 году на реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от сильного шторма в ноябре 2023 года, из федеральных средств было выделено порядка 4,5 миллиарда рублей. На эти деньги были проведены проектно-изыскательские и строительные работы, которые на данный момент уже заканчиваются.По его словам, решая проблему пострадавших пляжей в минувшем году, власти Крыма столкнулись с некомпетентностью некоторых строителей, которые все хотят заработать деньги и берутся, но не у всех получается.Коваленко напомнил, что правительство Крыма обращалось к президенту России с просьбой о помощи в восстановлении разрушенных стихией пляжей и набережных, потому что таких денег, которые требуются, у республики нет. Запрошено было более 40 миллиардов рублей, и эти средства выделяются теперь постепенно.По его словам, в рамках берегоукрепительных работ в 2025 году проведут реконструкцию очень большого числа объектов, том числе это Южный берег Крыма – практически весь."Евпаторийской зоны пока нет. Но, я думаю, что мы тоже ее внесем. Потому что есть опасность вымывания песка на новой набережной Терешковой в Евпатории. Поэтому будем включать тоже, скорее всего. Хотя объект не попадает под шторм, но будем договариваться", – уточнил Коваленко.Использовать советский опытГлавное внимание уделено общественным пляжам, но в программу включены и частные объекты – территории санаториев и пансионатов, где волной повыбивало инфраструктуру, добавил председатель комитета.И подчеркнул, что в Крыму, восстанавливая пострадавшие пляжи, пошли по пути реконструкции берегоукрепительных сооружений, но для комплексного решения проблемы надо задуматься о капитальном строительстве защиты непосредственно в море.Речь идет о волноломах, волнорезах и бунах, состояние которых ветхое, уточнил Коваленко.Откладывать строительство этих сооружений нельзя – такого мнения придерживается и он сам, и возглавляемый им комитет Госсовета республики, и специалисты Крымского федерального университета, с которыми на днях совещались, сказал Коваленко.Особенно важно это для Южного берега Крыма, где почти все официальные пляжи искусственные, то есть насыпные, и их должен удерживать целый гидротехнический комплекс сооружений". В целом же проблема актуальна не для всех популярных у туристов населенных пунктов в Крыму, где есть пляжи, заметил специалист."С генподрядчиками мы тоже об этом говорим, чтобы волноломы делать, все в комплексе, тогда все будет работать как часы. Уже в этом году мы займемся капитальным строительством", – отметил председатель комитета.Также перед Крымом стоит задача создать по примеру советского времени специализированное управление, которое будет заниматься непосредственно защитой берегов, в том числе пляжей, считает Коваленко.Такая структура сможет и сдавать территории в аренду территории бизнесу, и в то же время привлекать федеральные деньги на крупные работы, которые не в силах выполнить никакой частник, тем более муниципальный совет, подчеркнул специалист.Специалистов не хватаетЧтобы добиться успеха в вопросах защиты крымских берегов, республике очень нужны геологи, геодезисты, сейсмологи, сказал председатель комитета, а таких специалистов в Крыму сегодня практически нет, и восстанавливать это направление республике придется "практически с нуля".Это отчасти объясняет тот факт, что тендеры на ремонты набережных в Крыму выигрывают компании из других регионов, далеких от моря, в частности Нижнего Новгорода, заметил эксперт.На сроках выполнения работ по восстановлению берегоукрепительных сооружений в Крыму сказывается и нехватка рабочих рук в строительной отрасли в целом, добавил он.Серьезную проблему защиты пляжей от разрушений приходится решать в эпоху настоящего строительного бума в Крыму, сказал Коваленко. И не исключил, что к работам по берегоукреплению на полуострове могут быть привлечены иностранные граждане.На прошлой неделе глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ремонт и реконструкция всех берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от стихии в ноябре 2023 года, должны быть завершены в течение двух лет. Всего таких объектов 41.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в КрымуСевастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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