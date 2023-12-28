https://crimea.ria.ru/20231228/polmilliona-chelovek-obratilis-za-kompensatsiyami-posle-shtorma-v-krymu-1133886376.html

Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в Крыму

Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в Крыму - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в Крыму

Около 560 тысяч крымчан обратились за помощью после обрушившегося в ноябре на регион шторма. Об этом в эфире телеканала "Миллет" сообщил председатель Совмина... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T20:32

2023-12-28T20:32

2023-12-28T21:01

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

юрий гоцанюк

компенсация ущерба

крым

новости крыма

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Около 560 тысяч крымчан обратились за помощью после обрушившегося в ноябре на регион шторма. Об этом в эфире телеканала "Миллет" сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.Глава регионального правительства напомнил, что в результате прохождения циклона наблюдалось выпадение обильных осадков, усиление ветра до 44 метров в секунду, высота морских волн достигала 10 метров.По информации председателя Совмина, в 320 населенных пунктах республики было нарушено электроснабжение. Количество обратившихся абонентов превысило 500 тысяч. Были затоплены 160 частных домовладений и два многоквартирных дома. Эвакуировано из затопленных жилых домов 445 человек, в том числе 69 детей.К ликвидации ЧС было привлечено более трех тысяч человек и 400 единиц техники. Это представители всех ответственных служб, в том числе крымские спасатели, сотрудники МЧС, а также рядовые граждане, которые помогали бороться со стихией.От теплоснабжения было отключено более 90 МКД и 10 социально значимых объектов. Нарушено водоснабжение в 180 населенных пунктах. Порывы ветра повредили кровли 1139 домовладений. Было повалено около четырех тысяч деревьев.Полное или частичное разрушение берегоукрепительных сооружений зафиксировано в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Евпатории. Также пострадали населенные пункты в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах.По словам Гоцанюка, восстановительные работы проведены в полном объеме за исключением кровель, которые требуют капитального ремонта, частичного ремонта дорог, а также берегоукрепительных сооружений. По предварительным данным, сумма нанесенного стихией ущерба оценивается в 42 млрд рублей.В Крыму заявления на компенсацию после шторма, который обрушился на полуостров в конце ноября, подали 436 тысяч человек, из них 7,5 тысяч уже получили выплаты.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что полностью подсчитать размер нанесенного стихией ущерба планируется к 15 декабря. К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейВ Госдуме предложили создать большую программу берегоукрепления в КрымуВсе поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, юрий гоцанюк, компенсация ущерба, крым, новости крыма, погода