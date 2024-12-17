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Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ
Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ
Еще девятерым жителям Севастополя, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, выделят финансовую помощь... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T19:33
2024-12-17T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Еще девятерым жителям Севастополя, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, выделят финансовую помощь. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства города во вторник.По ее словам, деньги выделят из резервного фонда регионального правительства.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал инициативу.В октябре было выделено почти 19 миллионов рублей на дополнительные единовременные выплаты севастопольцам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации вследствие украинских обстрелов.Всего из резервного фонда города на оказание единовременных денежных выплат было выделено более 30 миллионов рублей.Размер единовременной материальной помощи жителям Севастополя с 3 октября составляет 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате – 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч. Единовременное пособие в связи с гибелью (смертью) члена семьи — 1,5 миллиона рублей.Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУПострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублейВ Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, выплаты и компенсации, компенсация ущерба, обстрелы всу, атаки всу на крым, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, крым, новости крыма
Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ

В Севастополе девять жителей получат компенсации за поврежденное обстрелами ВСУ имущество

19:33 17.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУ
В Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУ
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Еще девятерым жителям Севастополя, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, выделят финансовую помощь. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства города во вторник.
"На очередном заседании комиссии было принято решение о предоставлении финансовой помощи девяти физлицам, на общую сумму 370 тысяч 150 рублей. Восемь из них получат 244 тысячи 570 рублей на компенсацию по утере и повреждению имущества", - сказала директор департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елена Сулягина.
По ее словам, деньги выделят из резервного фонда регионального правительства.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал инициативу.
В октябре было выделено почти 19 миллионов рублей на дополнительные единовременные выплаты севастопольцам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации вследствие украинских обстрелов.
Всего из резервного фонда города на оказание единовременных денежных выплат было выделено более 30 миллионов рублей.
Размер единовременной материальной помощи жителям Севастополя с 3 октября составляет 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате – 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч. Единовременное пособие в связи с гибелью (смертью) члена семьи — 1,5 миллиона рублей.
Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.
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