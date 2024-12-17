Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ
В Севастополе девять жителей получат компенсации за поврежденное обстрелами ВСУ имущество
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУ
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Еще девятерым жителям Севастополя, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, выделят финансовую помощь. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства города во вторник.
"На очередном заседании комиссии было принято решение о предоставлении финансовой помощи девяти физлицам, на общую сумму 370 тысяч 150 рублей. Восемь из них получат 244 тысячи 570 рублей на компенсацию по утере и повреждению имущества", - сказала директор департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елена Сулягина.
По ее словам, деньги выделят из резервного фонда регионального правительства.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал инициативу.
В октябре было выделено почти 19 миллионов рублей на дополнительные единовременные выплаты севастопольцам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации вследствие украинских обстрелов.
Всего из резервного фонда города на оказание единовременных денежных выплат было выделено более 30 миллионов рублей.
Размер единовременной материальной помощи жителям Севастополя с 3 октября составляет 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате – 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч. Единовременное пособие в связи с гибелью (смертью) члена семьи — 1,5 миллиона рублей.
Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.
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