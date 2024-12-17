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Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ

Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ

Еще девятерым жителям Севастополя, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, выделят финансовую помощь... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T19:33

2024-12-17T19:33

2024-12-17T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Еще девятерым жителям Севастополя, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, выделят финансовую помощь. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства города во вторник.По ее словам, деньги выделят из резервного фонда регионального правительства.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал инициативу.В октябре было выделено почти 19 миллионов рублей на дополнительные единовременные выплаты севастопольцам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации вследствие украинских обстрелов.Всего из резервного фонда города на оказание единовременных денежных выплат было выделено более 30 миллионов рублей.Размер единовременной материальной помощи жителям Севастополя с 3 октября составляет 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате – 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч. Единовременное пособие в связи с гибелью (смертью) члена семьи — 1,5 миллиона рублей.Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУПострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублейВ Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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