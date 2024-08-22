https://crimea.ria.ru/20240822/postradavshim-pri-atakakh-vsu-na-sevastopol-vyplatili-35-mln-rubley-1139803169.html
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
В Севастополе порядка 500 человек получили финансовую помощь за поврежденное в результате атак ВСУ имущество. Об этом сообщила директор Департамента труда и... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T15:07
2024-08-22T15:07
2024-08-22T15:07
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
атаки всу на крым
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139325350_62:0:862:450_1920x0_80_0_0_231be74e080c716b0da86a81607e7416.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе порядка 500 человек получили финансовую помощь за поврежденное в результате атак ВСУ имущество. Об этом сообщила директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.По ее словам, на днях состоялось уже двадцатое заседание комиссии, по итогам которой принято решение о выплате компенсаций 27 физическим лицам. Из них 16 получат деньги за поврежденное имущество, 11 – за пострадавшие транспортные средства.Раннее из резервного фонда правительства Севастополя выделили 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.До этого украинские боевики атаковали пляж в Учкуевке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублейПравительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской областиВ Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139325350_208:0:808:450_1920x0_80_0_0_3dcca8abbac6cce8161f145eacbab0a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность республики крым и севастополя, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, атаки всу на крым, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили более 35 млн рублей - власти