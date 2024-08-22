Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240822/postradavshim-pri-atakakh-vsu-na-sevastopol-vyplatili-35-mln-rubley-1139803169.html
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
В Севастополе порядка 500 человек получили финансовую помощь за поврежденное в результате атак ВСУ имущество. Об этом сообщила директор Департамента труда и... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T15:07
2024-08-22T15:07
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
атаки всу на крым
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139325350_62:0:862:450_1920x0_80_0_0_231be74e080c716b0da86a81607e7416.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе порядка 500 человек получили финансовую помощь за поврежденное в результате атак ВСУ имущество. Об этом сообщила директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.По ее словам, на днях состоялось уже двадцатое заседание комиссии, по итогам которой принято решение о выплате компенсаций 27 физическим лицам. Из них 16 получат деньги за поврежденное имущество, 11 – за пострадавшие транспортные средства.Раннее из резервного фонда правительства Севастополя выделили 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.До этого украинские боевики атаковали пляж в Учкуевке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублейПравительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской областиВ Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139325350_208:0:808:450_1920x0_80_0_0_3dcca8abbac6cce8161f145eacbab0a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, безопасность республики крым и севастополя, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, атаки всу на крым, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей

Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили более 35 млн рублей - власти

15:07 22.08.2024
 
© МЧС РоссииВ Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы
В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе порядка 500 человек получили финансовую помощь за поврежденное в результате атак ВСУ имущество. Об этом сообщила директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.
По ее словам, на днях состоялось уже двадцатое заседание комиссии, по итогам которой принято решение о выплате компенсаций 27 физическим лицам. Из них 16 получат деньги за поврежденное имущество, 11 – за пострадавшие транспортные средства.
"В целом по итогам работы комиссии в отношении 494 человек принято положительное решение о выделении средств на общую сумму 35 млн 149 тысяч рублей. Заявки еще поступают. Все, кто подал заявления, получил средства", - отметила она.
Раннее из резервного фонда правительства Севастополя выделили 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.
До этого украинские боевики атаковали пляж в Учкуевке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей
Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области
В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяРакетная атака на Севастополь ATACMS 2 августа 2024 годаАтаки ВСУ на КрымАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 года
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области
15:29РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
15:07Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
14:59ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – Путин
14:57Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
14:56Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей
14:41В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
14:35Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе
14:27Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу
14:23Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях
14:11Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области
14:07Девять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков
13:57Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас
13:45Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике
13:30Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявление
13:17Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer
13:04Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР
12:52Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
12:36ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
12:24ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины
Лента новостейМолния