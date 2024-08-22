https://crimea.ria.ru/20240822/postradavshim-pri-atakakh-vsu-na-sevastopol-vyplatili-35-mln-rubley-1139803169.html

Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей

Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей

В Севастополе порядка 500 человек получили финансовую помощь за поврежденное в результате атак ВСУ имущество. Об этом сообщила директор Департамента труда и... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T15:07

2024-08-22T15:07

2024-08-22T15:07

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе порядка 500 человек получили финансовую помощь за поврежденное в результате атак ВСУ имущество. Об этом сообщила директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.По ее словам, на днях состоялось уже двадцатое заседание комиссии, по итогам которой принято решение о выплате компенсаций 27 физическим лицам. Из них 16 получат деньги за поврежденное имущество, 11 – за пострадавшие транспортные средства.Раннее из резервного фонда правительства Севастополя выделили 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.До этого украинские боевики атаковали пляж в Учкуевке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублейПравительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской областиВ Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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