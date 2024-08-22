https://crimea.ria.ru/20240822/postradavshim-v-kurskoy-oblasti-avtomaticheski-vyplatyat-po-15-tysyach-rubley-1139802494.html
Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей
Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать в автоматическом режиме дополнительные 15... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T14:56
2024-08-22T14:56
2024-08-22T15:06
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
алексей смирнов
владимир путин (политик)
выплаты и компенсации
режим чс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать в автоматическом режиме дополнительные 15 тысяч рублей жителям региона, покинувшим зону боевых действий. Такая выплата назначена в рaмках действующего в области режима ЧС федерального характера, она идет дополнительно к единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей.По информации Смирнова, в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. На сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым
https://crimea.ria.ru/20240822/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-na-granitse-s-ukrainoy--novosti-k-etomu-chasu-1139800273.html
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обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, алексей смирнов, владимир путин (политик), выплаты и компенсации, режим чс, новости
Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей
Пострадавшим жителям Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей - Путин
14:56 22.08.2024 (обновлено: 15:06 22.08.2024)