https://crimea.ria.ru/20240822/postradavshim-v-kurskoy-oblasti-avtomaticheski-vyplatyat-po-15-tysyach-rubley-1139802494.html

Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей

Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать в автоматическом режиме дополнительные 15... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T14:56

2024-08-22T14:56

2024-08-22T15:06

обстрелы курской области

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

алексей смирнов

владимир путин (политик)

выплаты и компенсации

режим чс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать в автоматическом режиме дополнительные 15 тысяч рублей жителям региона, покинувшим зону боевых действий. Такая выплата назначена в рaмках действующего в области режима ЧС федерального характера, она идет дополнительно к единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей.По информации Смирнова, в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. На сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым

https://crimea.ria.ru/20240822/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-na-granitse-s-ukrainoy--novosti-k-etomu-chasu-1139800273.html

курская область

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обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, алексей смирнов, владимир путин (политик), выплаты и компенсации, режим чс, новости