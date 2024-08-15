https://crimea.ria.ru/20240815/tam-postoyannye-ataki-i-strashno-semi-iz-kurskoy-oblasti-pribyli-v-krym-1139625531.html

"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым

"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым - РИА Новости Крым, 15.08.2024

"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым

При первых звуках разрывов Мария схватила двоих детей, документы, минимум вещей, села в машину и уехала в Курск к родственникам. Их родное село Песчаное... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T14:08

2024-08-15T14:08

2024-08-15T14:08

крым

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ЕВПАТОРИЯ,14 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. При первых звуках разрывов Мария схватила двоих детей, документы, минимум вещей, села в машину и уехала в Курск к родственникам. Их родное село Песчаное Беловского района осталось пустым – всех жителей вывезли, рассказывает Мария."А в Курске уже нам предложили приехать в Крым, потому что там (в Курске - ред.) постоянные ракетные атаки и очень страшно. Фонд "Защитники Отечества" нам помогает, потому что у нас папа погиб на СВО", - говорит женщина.В Крым они приехали в составе группы из 34 человек, большинство из которых – семьи участников специальной военной операции. Больше всего Мария почему-то переживает за кошек, которых пришлось оставить, и огород с картошкой: останется не выкопанной, пропадет. А дети – шестиклассник Богдан и ученица четвертого класса Злата – даже немного рады, что отдохнут в Крыму."Может, и школу прогуляем, не пойдем 1 сентября", - улыбается Богдан. Дети как дети.А Марии очень хочется домой. Дома и стены помогают, говорит она. И радуется, что у них нет хозяйства, как у других: коровы, козы, куры, поросята. Все это пришлось бы оставить.Надеются обойтись без теплых вещейОна приехала в Крым с двумя детьми и пожилой мамой. Переживает, что не успели взять теплых вещей."Вот в чем стоим перед вами, в том и успели выйти. Очень надеемся, что тут в Крыму они нам не понадобятся. Верим, что вернемся до холодов", - старается сдержать слезы Светлана.Помощь сейчас пока никакая нужна, отвечает на вопрос она. "Дайте только сориентироваться и успокоиться", а там будет видно.Это только первая группаВ Евпаторию приехала пока только первая группа, а в дальнейшем вынужденные переселенцы из Курской области будут приезжать в Крым каждые десять дней - по мере освобождения мест в санаториях, сказал журналистам представитель благотворительного фонда "СВОи" Евгений Соин.Здравницы Крыма готовы принимать людей и обеспечивать их всем необходимым, подчеркнул Евгений Соин.Людей вывозят из десяти районов Курской области. 13 августа глава Большесолдатского района Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованного выезда жителей приграничья, которые в этом нуждаются, отметив, что ранее люди выезжали самостоятельно. За сутки из приграничья Курской области в целях обеспечения безопасности переселили более двух тысяч человек.Часть переселенцев будут размещены в санаториях и пансионатах на берегу Азовского моря в Запорожской области. Для размещения людей будут использованы здравницы, расположенные на береговой линии от Бердянска до Кирилловки.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителейОколо тысячи жителей Краснояружского района разместили в ПВР - ГладковБолее 12 погибших и 120 раненых – новые данные из Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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