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Около тысячи жителей Краснояружского района разместили в ПВР - Гладков - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Около тысячи жителей Краснояружского района разместили в ПВР - Гладков
Около тысячи жителей Краснояружского района разместили в ПВР - Гладков - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Около тысячи жителей Краснояружского района разместили в ПВР - Гладков
Более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T06:21
2024-08-13T06:21
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне Белгородские власти закрыли въезд в Краснояружский район области из соображений безопасности. За порядком в населенных пунктах и сохранностью имущества будут следить бойцы самообороны.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник утром объявил об эвакуации жителей Краснояружского района в безопасные места из-за активности ВСУ. Также губернатор региона сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"Ситуация в Курской области – главные заявления Путина
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Около тысячи жителей Краснояружского района разместили в ПВР - Гладков

Около тысячи жителей Краснояружского района Белгородской области находятся в ПВР

06:21 13.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаЖителей Краснояружского района Белгородской области вывозят в пункты временного размещениия
Жителей Краснояружского района Белгородской области вывозят в пункты временного размещениия
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехали около 11 тыс. человек, сейчас около одной тысячи человек находятся в пунктах временного размещения, они обеспечены питанием, постелью, предметами первой необходимости", - сказал он в своемTelegram-канале.

Накануне Белгородские власти закрыли въезд в Краснояружский район области из соображений безопасности. За порядком в населенных пунктах и сохранностью имущества будут следить бойцы самообороны.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник утром объявил об эвакуации жителей Краснояружского района в безопасные места из-за активности ВСУ. Также губернатор региона сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
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