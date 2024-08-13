https://crimea.ria.ru/20240813/okolo-tysyachi-zhiteley-krasnoyaruzhskogo-rayona-razmestili-v-pvr---gladkov-1139554655.html

Около тысячи жителей Краснояружского района разместили в ПВР - Гладков

Около тысячи жителей Краснояружского района разместили в ПВР - Гладков - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Около тысячи жителей Краснояружского района разместили в ПВР - Гладков

Более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T06:21

2024-08-13T06:21

2024-08-13T06:21

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139554544_0:0:1557:875_1920x0_80_0_0_c4fb1ccfd35074dcd83e964e543c414c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне Белгородские власти закрыли въезд в Краснояружский район области из соображений безопасности. За порядком в населенных пунктах и сохранностью имущества будут следить бойцы самообороны.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник утром объявил об эвакуации жителей Краснояружского района в безопасные места из-за активности ВСУ. Также губернатор региона сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"Ситуация в Курской области – главные заявления Путина

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости