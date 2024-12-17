https://crimea.ria.ru/20241217/bespilotnik-sbit-nad-voronezhskoy-oblastyu-1142699332.html

Беспилотник сбит над Воронежской областью

Беспилотник сбит над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Беспилотник сбит над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на Воронежскую область. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T21:05

2024-12-17T21:05

2024-12-17T21:11

воронежская область

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

пво

новости

россия

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на Воронежскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что украинский БПЛА самолетного типа сбит над регионом около 20:30 по московскому времени.По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. В ночь на воскресенье над Туапсинским районом Кубани сбили украинские беспилотники. Кроме того, в станице Марьянской Краснодарского края обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна.Всего в течение ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит над Черным моремВСУ атаковали дронами Брянскую областьВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области

воронежская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пво, новости, россия, александр гусев