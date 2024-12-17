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Беспилотник сбит над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Беспилотник сбит над Воронежской областью
Беспилотник сбит над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Беспилотник сбит над Воронежской областью
Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на Воронежскую область. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T21:05
2024-12-17T21:11
воронежская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
пво
новости
россия
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на Воронежскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что украинский БПЛА самолетного типа сбит над регионом около 20:30 по московскому времени.По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. В ночь на воскресенье над Туапсинским районом Кубани сбили украинские беспилотники. Кроме того, в станице Марьянской Краснодарского края обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна.Всего в течение ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит над Черным моремВСУ атаковали дронами Брянскую областьВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
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воронежская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пво, новости, россия, александр гусев
Беспилотник сбит над Воронежской областью

Над Воронежской областью уничтожен беспилотник

21:05 17.12.2024 (обновлено: 21:11 17.12.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на Воронежскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что украинский БПЛА самолетного типа сбит над регионом около 20:30 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - сказано в сообщении.
По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
В ночь на воскресенье над Туапсинским районом Кубани сбили украинские беспилотники. Кроме того, в станице Марьянской Краснодарского края обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна.
Всего в течение ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.
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