https://crimea.ria.ru/20241214/vsu-atakovali-shkolnyy-avtobus-v-zaporozhskoy-oblasti-1142618260.html

ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области

ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.12.2024

ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T18:52

2024-12-14T18:52

2024-12-14T19:00

запорожская область

евгений балицкий

автобус

транспорт

дети

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, этот автобус возит в школу села Шевченково порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское.На фото, которые он опубликовал в своем Telegram-канале видно, что у транспорта пробита крыша, выбиты стекла. Поврежден также салон автобуса.3 декабря обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Никто из детей, их родителей и персонала не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом БПЛА ранены шестеро спасателей при тушении пожара в ТокмакеВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской областиАтака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший

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запорожская область

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, автобус, транспорт, дети, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новые регионы россии, новости