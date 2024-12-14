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ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.12.2024
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T18:52
2024-12-14T19:00
запорожская область
евгений балицкий
автобус
транспорт
дети
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, этот автобус возит в школу села Шевченково порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское.На фото, которые он опубликовал в своем Telegram-канале видно, что у транспорта пробита крыша, выбиты стекла. Поврежден также салон автобуса.3 декабря обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Никто из детей, их родителей и персонала не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом БПЛА ранены шестеро спасателей при тушении пожара в ТокмакеВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской областиАтака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
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запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, автобус, транспорт, дети, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новые регионы россии, новости
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области

В Запорожской области ВСУ атаковали школьный автобус – Балицкий

18:52 14.12.2024 (обновлено: 19:00 14.12.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, этот автобус возит в школу села Шевченково порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское.
"Благо детей детей в автобусе не было. Но это очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан. Они показывают, что для них нет ничего святого и они готовы на все", - написал Балицкий.
На фото, которые он опубликовал в своем Telegram-канале видно, что у транспорта пробита крыша, выбиты стекла. Поврежден также салон автобуса.
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
1 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
2 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
3 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
1 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
2 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
3 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
3 декабря обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Никто из детей, их родителей и персонала не пострадал.
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