ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
В Запорожской области ВСУ атаковали школьный автобус – Балицкий
18:52 14.12.2024 (обновлено: 19:00 14.12.2024)
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, этот автобус возит в школу села Шевченково порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское.
"Благо детей детей в автобусе не было. Но это очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан. Они показывают, что для них нет ничего святого и они готовы на все", - написал Балицкий.
На фото, которые он опубликовал в своем Telegram-канале видно, что у транспорта пробита крыша, выбиты стекла. Поврежден также салон автобуса.
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
1 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
2 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
3 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
1 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
2 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
3 из 3
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
3 декабря обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Никто из детей, их родителей и персонала не пострадал.
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