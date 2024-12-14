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Канатную дорогу на Ай-Петри остановят из-за непогоды

Канатную дорогу на Ай-Петри остановят из-за непогоды - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Канатную дорогу на Ай-Петри остановят из-за непогоды

В Крыму на четыре дня закроют канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Причина – ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Туристического центра. РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T20:09

2024-12-14T20:09

2024-12-14T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на четыре дня закроют канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Причина – ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Туристического центра.В Крыму на 15 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 22 метров в секунду. Накануне непогода сломала новогодние елки на набережной Ялты. В субботу коммунальщики приступили к восстановительным работам.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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