Канатную дорогу на Ай-Петри остановят из-за непогоды
Канатную дорогу на Ай-Петри в воскресенье на четыре дня остановят из-за ветра
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗа 30 лет существования этой канатной дороги сбой произошел лишь раз, людей пришлось эвакуировать из зависших вагонов
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на четыре дня закроют канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Причина – ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Туристического центра.
"Канатная дорога не будет работать с воскресенья по среду из-за сильного ветра, который ожидается в этот период", - сказано в сообщении в Telegram.
В Крыму на 15 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 22 метров в секунду. Накануне непогода сломала новогодние елки на набережной Ялты. В субботу коммунальщики приступили к восстановительным работам.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.
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