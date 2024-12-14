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Канатную дорогу на Ай-Петри остановят из-за непогоды - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Канатную дорогу на Ай-Петри остановят из-за непогоды
Канатную дорогу на Ай-Петри остановят из-за непогоды - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Канатную дорогу на Ай-Петри остановят из-за непогоды
В Крыму на четыре дня закроют канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Причина – ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Туристического центра. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T20:09
2024-12-14T20:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на четыре дня закроют канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Причина – ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Туристического центра.В Крыму на 15 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 22 метров в секунду. Накануне непогода сломала новогодние елки на набережной Ялты. В субботу коммунальщики приступили к восстановительным работам.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Канатную дорогу на Ай-Петри остановят из-за непогоды

Канатную дорогу на Ай-Петри в воскресенье на четыре дня остановят из-за ветра

20:09 14.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗа 30 лет существования этой канатной дороги сбой произошел лишь раз, людей пришлось эвакуировать из зависших вагонов
За 30 лет существования этой канатной дороги сбой произошел лишь раз, людей пришлось эвакуировать из зависших вагонов - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на четыре дня закроют канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Причина – ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Туристического центра.
"Канатная дорога не будет работать с воскресенья по среду из-за сильного ветра, который ожидается в этот период", - сказано в сообщении в Telegram.
В Крыму на 15 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 22 метров в секунду. Накануне непогода сломала новогодние елки на набережной Ялты. В субботу коммунальщики приступили к восстановительным работам.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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