https://crimea.ria.ru/20241214/rossiyskaya-vaktsina-ot-raka-budet-besplatnoy-1142617553.html
Вакцина от рака в России будет бесплатной
Вакцина от рака в России будет бесплатной - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Вакцина от рака в России будет бесплатной
Онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России. Об этом заявил главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T17:53
2024-12-14T17:53
2024-12-14T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России. Об этом заявил главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн.В начале декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность, ее начнут применять для пациентов осенью следующего года, сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.Российскую вакцину от рака разрабатывают совместно несколько научных команд — Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Работа по разработке вакцины финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла в ноябре глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергииКогда и где в России можно будет получить вакцину от ракаВ Крыму проводят уникальные операции с сохранением органа после опухоли
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россия, вакцина, вакцина от рака, общество, здравоохранение в россии, минздрав рф, онкология, новости
Вакцина от рака в России будет бесплатной
Вакцина от рака в России будет бесплатной – главный онколог Минздрава
17:53 14.12.2024 (обновлено: 18:07 14.12.2024)