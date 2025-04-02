https://crimea.ria.ru/20250402/minpromtorg-rf-pomozhet-krymskoy-kosmetike-zavoevat-mirovye-rynki-1145393621.html

Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки

Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки

Минпромторг РФ окажет помощь в расширении экспорта крымских товаров, прежде всего парфюмерно-косметической продукции, а также продукции химической... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T17:35

2025-04-02T17:35

2025-04-02T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Минпромторг РФ окажет помощь в расширении экспорта крымских товаров, прежде всего парфюмерно-косметической продукции, а также продукции химической промышленности и машиностроения республики. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов по итогам состоявшегося в Симферополе совещания по проблемным вопросам крымского экспорта.По словам замминистра, большой экспортный потенциал имеет продукция машиностроительной отрасли Крыма, причем не только оборудование, но также комплектующие, запчасти, электроинструмент, бытовые приборы.Перспективными экспортными направлениями в Крыму также является химическая промышленность и парфюмерно-косметическая продукция, отметил представитель Минпромторга.В частности, по его словам, необходимо работать над расширением экспорта в страны, которые уже знают российскую продукцию и заинтересованы в ее получении."Сегодня в ходе обсуждения с бизнесом их конкретных примеров, экспортных кейсов и планов по развитию производства мы уже выявили много товаров, которые точно нужны, мы будем предлагать их на внешние рынки", – добавил замминистра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт из Крыма: что и куда продает республикаИз Крыма в Китай впервые повезут печенье и сокиВозврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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