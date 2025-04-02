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Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки
Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки
Минпромторг РФ окажет помощь в расширении экспорта крымских товаров, прежде всего парфюмерно-косметической продукции, а также продукции химической... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T17:35
2025-04-02T17:35
2025-04-02T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Минпромторг РФ окажет помощь в расширении экспорта крымских товаров, прежде всего парфюмерно-косметической продукции, а также продукции химической промышленности и машиностроения республики. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов по итогам состоявшегося в Симферополе совещания по проблемным вопросам крымского экспорта.По словам замминистра, большой экспортный потенциал имеет продукция машиностроительной отрасли Крыма, причем не только оборудование, но также комплектующие, запчасти, электроинструмент, бытовые приборы.Перспективными экспортными направлениями в Крыму также является химическая промышленность и парфюмерно-косметическая продукция, отметил представитель Минпромторга.В частности, по его словам, необходимо работать над расширением экспорта в страны, которые уже знают российскую продукцию и заинтересованы в ее получении."Сегодня в ходе обсуждения с бизнесом их конкретных примеров, экспортных кейсов и планов по развитию производства мы уже выявили много товаров, которые точно нужны, мы будем предлагать их на внешние рынки", – добавил замминистра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт из Крыма: что и куда продает республикаИз Крыма в Китай впервые повезут печенье и сокиВозврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом
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Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки
Минпромторг РФ посодействует расширению экспорта крымской парфюмерии в различные страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Минпромторг РФ окажет помощь в расширении экспорта крымских товаров, прежде всего парфюмерно-косметической продукции, а также продукции химической промышленности и машиностроения республики. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов по итогам состоявшегося в Симферополе совещания по проблемным вопросам крымского экспорта.
"Мы хотим сфокусировать наши совместные усилия на определенном перечне продукции, которая, во-первых, имеет конкурентоспособность с точки зрения качества и ценового предложения и, во-вторых, имеет потенциал для увеличения производства в Крыму", – сказал Чекушов.
По словам замминистра, большой экспортный потенциал имеет продукция машиностроительной отрасли Крыма, причем не только оборудование, но также комплектующие, запчасти, электроинструмент, бытовые приборы.
Перспективными экспортными направлениями в Крыму также является химическая промышленность и парфюмерно-косметическая продукция, отметил представитель Минпромторга.
"Сейчас в республике создается парфюмерно-косметический кластер. И эта продукция будет востребована не только на российском рынке, но и на рынках стран-партнеров. С точки зрения географии я бы наши усилия не ограничивал странами Евразийского экономического союза и Латинской Америки. Мы будем работать и предлагать товары на различные рынки", – подчеркнул Чекушов.
В частности, по его словам, необходимо работать над расширением экспорта в страны, которые уже знают российскую продукцию и заинтересованы в ее получении.
"Сегодня в ходе обсуждения с бизнесом их конкретных примеров, экспортных кейсов и планов по развитию производства мы уже выявили много товаров, которые точно нужны, мы будем предлагать их на внешние рынки", – добавил замминистра.
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