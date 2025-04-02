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Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
Законопроект, который предлагал заменить единый государственный экзамен итоговой годовой аттестацией, отклонили на пленарном заседании Госдумы. РИА Новости Крым, 02.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Законопроект, который предлагал заменить единый государственный экзамен итоговой годовой аттестацией, отклонили на пленарном заседании Госдумы.В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что содержание единого государственного экзамена не соответствует школьной программе, а подготовка к нему способствует чрезмерной психологической нагрузке на детей и значительным финансовым затратам родителей.Предлагаемые изменения были направлены на повышение качества образования, объективную оценку знаний учащихся и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные особенности школьников.Ранее законопроект уже получил отрицательные отзывы правительства и думского комитета по просвещению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературыВ Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом годуУчебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
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егэ, государственная дума рф, новости, россия, образование в россии
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ

Проект об отмене ЕГЭ отклонили в Госдуме

15:16 02.04.2025 (обновлено: 15:22 02.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фото
Сдача ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Законопроект, который предлагал заменить единый государственный экзамен итоговой годовой аттестацией, отклонили на пленарном заседании Госдумы.
В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что содержание единого государственного экзамена не соответствует школьной программе, а подготовка к нему способствует чрезмерной психологической нагрузке на детей и значительным финансовым затратам родителей.
Предлагаемые изменения были направлены на повышение качества образования, объективную оценку знаний учащихся и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные особенности школьников.

"Система ЕГЭ не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг", – указано в пояснении авторов законопроекта.

Ранее законопроект уже получил отрицательные отзывы правительства и думского комитета по просвещению.
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