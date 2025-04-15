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Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве
Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве
Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств. Об этом сообщил журналистам... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T13:55
2025-04-15T13:55
2025-04-15T13:59
дмитрий песков
80 лет победы
парад
москва
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Президент Бразилии приедет в Москву на Парад ПобедыОн подчеркнул, что Москва рада видеть всех, кто готов совместно отмечать эту грандиозную дату. Особенно это важно сейчас, когда в Европе снова зарождается нацизм, сказал Песков. Также он назвал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, поставившей ультиматум властям стан Евросоюза за поездку в Россию на 9 мая, весьма и весьма жесткими, и прокомментировал нежелание Владимира Зеленского праздновать день Победы на Украине.Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве"Сам тот факт, что он не хочет 9 мая праздновать День Победы, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны", - сказал пресс-секретарь президента.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы - ПесковСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым отметит День ПобедыГерои СВО пройдут по Красной площади в День ПобедыЗапад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы
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дмитрий песков, 80 лет победы, парад, москва, политика, новости
Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве
На 9 Мая в Москву прибудут более 20 иностранных лидеров - Песков
13:55 15.04.2025 (обновлено: 13:59 15.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Этот день архиважен, мы будем рады видеть всех. Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом (Владимиром – ред.) Путиным отмечать этот праздник", - сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Москва рада видеть всех, кто готов совместно отмечать эту грандиозную дату. Особенно это важно сейчас, когда в Европе снова зарождается нацизм, сказал Песков.
Также он назвал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, поставившей ультиматум властям стан Евросоюза за поездку в Россию на 9 мая, весьма и весьма жесткими, и прокомментировал нежелание Владимира Зеленского праздновать день Победы на Украине.
"Сам тот факт, что он не хочет 9 мая праздновать День Победы, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны", - сказал пресс-секретарь президента.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от должности
и отдать под международный трибунал ООН.
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