https://crimea.ria.ru/20250415/bolee-20-inostrannykh-liderov-posetyat-parad-pobedy-v-moskve-1145686997.html

Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве

Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве

Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств. Об этом сообщил журналистам... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T13:55

2025-04-15T13:55

2025-04-15T13:59

дмитрий песков

80 лет победы

парад

москва

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Президент Бразилии приедет в Москву на Парад ПобедыОн подчеркнул, что Москва рада видеть всех, кто готов совместно отмечать эту грандиозную дату. Особенно это важно сейчас, когда в Европе снова зарождается нацизм, сказал Песков. Также он назвал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, поставившей ультиматум властям стан Евросоюза за поездку в Россию на 9 мая, весьма и весьма жесткими, и прокомментировал нежелание Владимира Зеленского праздновать день Победы на Украине.Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве"Сам тот факт, что он не хочет 9 мая праздновать День Победы, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны", - сказал пресс-секретарь президента.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы - ПесковСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым отметит День ПобедыГерои СВО пройдут по Красной площади в День ПобедыЗапад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, 80 лет победы, парад, москва, политика, новости