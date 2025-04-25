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Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка
Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка
В Красноперекопске на севере Крыма до конца года введут в эксплуатацию новую крупную водоочистную станцию мощностью 15 тысяч "кубов". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T07:39
2025-04-25T07:39
крым
нацпроект "жилье и городская среда"
красноперекопск
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очистные сооружения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Красноперекопске на севере Крыма до конца года введут в эксплуатацию новую крупную водоочистную станцию мощностью 15 тысяч "кубов". Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.Сейчас на объекте ведется устройство внутриплощадных инженерных сетей, продолжаются работы по возведению административно-бытового здания и станции водоподготовки.Уточняется, что мощность водоочистных составит 15 тысяч кубометров, что позволит обеспечить качественной питьевой водой около 45 тысяч жителей города и района. Работы ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда".В декабре 2024 года председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручал ускорить темпы строительства водоочистной станции в Красноперекопске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуКогда начнут строить новую станцию водоочистки в КрымуПолезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, нацпроект "жилье и городская среда", красноперекопск, жкх, жкх крыма и севастополя, очистные сооружения, новости крыма
Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка

В Красноперекопске новую водоочистную станцию достроят в текущем году – власти

07:39 25.04.2025
 
© Правительство Республик КрымНовые водоочистные в Красноперекопске
Новые водоочистные в Красноперекопске
© Правительство Республик Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Красноперекопске на севере Крыма до конца года введут в эксплуатацию новую крупную водоочистную станцию мощностью 15 тысяч "кубов". Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.
"В Красноперекопске до конца 2025 года введут в эксплуатацию водоочистные сооружения. Объект готов на 70%", - сказано в сообщении.
Сейчас на объекте ведется устройство внутриплощадных инженерных сетей, продолжаются работы по возведению административно-бытового здания и станции водоподготовки.
Уточняется, что мощность водоочистных составит 15 тысяч кубометров, что позволит обеспечить качественной питьевой водой около 45 тысяч жителей города и района. Работы ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда".
В декабре 2024 года председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручал ускорить темпы строительства водоочистной станции в Красноперекопске.
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