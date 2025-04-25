https://crimea.ria.ru/20250425/novye-vodoochistnye-v-krasnoperekopske--kogda-zakonchitsya-stroyka-1145945882.html

Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка

Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка

В Красноперекопске на севере Крыма до конца года введут в эксплуатацию новую крупную водоочистную станцию мощностью 15 тысяч "кубов". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T07:39

2025-04-25T07:39

2025-04-25T07:39

крым

нацпроект "жилье и городская среда"

красноперекопск

жкх

жкх крыма и севастополя

очистные сооружения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Красноперекопске на севере Крыма до конца года введут в эксплуатацию новую крупную водоочистную станцию мощностью 15 тысяч "кубов". Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.Сейчас на объекте ведется устройство внутриплощадных инженерных сетей, продолжаются работы по возведению административно-бытового здания и станции водоподготовки.Уточняется, что мощность водоочистных составит 15 тысяч кубометров, что позволит обеспечить качественной питьевой водой около 45 тысяч жителей города и района. Работы ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда".В декабре 2024 года председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручал ускорить темпы строительства водоочистной станции в Красноперекопске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуКогда начнут строить новую станцию водоочистки в КрымуПолезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму

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2025

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