https://crimea.ria.ru/20250403/poleznye-mikroby-protiv-vrednykh-kak-rabotayut-ochistnye-sooruzheniya-v-krymu-1145395735.html

Полезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму

Полезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Полезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму

Простое белое здание среди живописных холмов на отдалении от поселка. На подходе к объекту – ни гула, ни запаха, да и людей на территории практически нет. Это – РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T06:05

2025-04-03T06:05

2025-04-03T08:06

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Простое белое здание среди живописных холмов на отдалении от поселка. На подходе к объекту – ни гула, ни запаха, да и людей на территории практически нет. Это – одни из самых современных в Крыму канализационных очистных сооружений (КОС) с тремя степенями очистки стоков и глубоководным выпуском. Пить воду "на том конце трубы" нельзя, но выливать в море – абсолютно экологично.В туалетах пахнет хужеОт начала до конца по объекту нас водит Александр Аксенов, ведущий специалист по эксплуатации очистных сооружений Орджоникидзе. Все показывает и объясняет "на пальцах".– Вот этот большой резервуар, тут раньше собирались стоки, а теперь тут только техническая вода для наших собственных нужд. А все из туалетов жителей Орджоникидзе и ассенизаторских ям ближайших садовых товариществ скапливается в другом резервуаре вот под этим зданием. Тут все стоки проходят первую степень очистки. Здесь все очень строго сделано в плане сейсмостойкости: конструкция выдержит землетрясение в 8 баллов. И насчет оползневых процессов: тут такие бетонные основания, что никакой оползень не помеха. Объем – 900 кубов, это очень много.Из резервуара стоки поступают вверх, через два ряда решеток, на которых задерживается всякий хлам – памперсы и сухофрукты, пакеты и палки. Именно в этом здании из стоков убирается песок, мусор, смытая с грязных ботинок земля и осколки пляжных ракушек с вьетнамок отдыхающих.– Работа тут идет безостановочно. Поэтому он и называется "круглосуточный накопитель". Раз в полчаса включается насосная станция, она дает нам на очистку порции стоков.Замечаю, что запаха практически никакого нет. Дышится гораздо легче, чем во многих общественных уборных.Александр Аксенов говорит, ему есть с чем сравнивать:– Раньше, когда на этом месте были старые очистные, построенные в семидесятых годах, запах стоял вечно, потому что они работали по принципу отстоя в открытом резервуаре. Но если вообще не пахнет в первом зале, значит, что-то с людьми не так, непорядок с ними, – улыбается он.От старых очистных, о которых говорит ведущий специалист по эксплуатации, ничего не осталось. Хоть и считается, что КОС в Орджоникидзе реконструировали, а не построили, на самом деле, на взгляд обывателя – все же построили с нуля. Такие же КОС сейчас строят в поселках Ленино и Саках.На процесс стройки и запуска приезжали смотреть специалисты с юга России – и, честно сказать, завидовали: много где в России есть такие очистные, но далеко не везде.– Даже с Дальнего Востока нам звонили консультироваться. Эта трехступенчатая технология очистки достаточно новая, ей лет 20. Наши КОС начали проектировать в 2018 году, а запустили в 2022.Полезные бактерии и "китовый ус" для вредных микробовНа территории КОС практически не видно людей. Это потому, что процесс автоматизирован. "Мозг" КОС – оператор. Он сидит в чистом зале за компьютером и нажимает на нужные кнопки – где открыть трубу, где закрыть, где какой вентиль отвинтить автоматически и на сколько.Рядом с первым зданием, где стоки чистят механически, стоят высокие, в два человеческих роста, чаны. В них бурлит грязная на вид коричнево-серая жидкость.– Вот тут у нас блок биологической очистки. Тут задействован обогащенный полезными бактериями ил. Бактерии в стоках растут и работают: один раз при запуске мы вырастили нужное количество бактерий, запустили их в чаны и поддерживаем популяцию.О бактериях и их росте все знает лаборант КОС Елена Банникова.– Завезли в начале нашей работы 20 кубов, поселили мы их (бактерии – ред.) к стокам, в питательную среду, чтоб они там питались и размножались. Два месяца они росли, а мы их контролировали. Нам было сначала очень сложно: с таким методом работы мы еще тогда дела не имели, всему учились.Елена рассказывает, что бактериям жизненно необходим кислород – чем его больше, тем больше бактерий. Поэтому чаны стоят под открытым небом, без крыши.Бактерия лишает стоки запаха, так как перерабатывают вредоносные микроорганизмы, по максимуму уничтожают и вредные химические вещества.Спрашиваю у Александра Ивановича, такие же это бактерии, как в домашних или туристических септиках?– Примерно похожие, но наши качественнее. К нам регулярно обращаются местные жители, просят отлить им для дачных ям, – улыбается наш проводник по КОС.В конце анфилады чанов с бурлящими бактериями установлена дополнительная степень очистки – блок мембранных фильтров.– Мембрана – это такие специальные синтетические волокна высотой более чем в два метра. Они похожи на китовый ус и действуют по его принципу. Диаметр отверстий между нитями – от 00,5 до 00,1 микрометра. Вся дрянь задерживается, и на выходе из мембран вода уже светлая.Космический корабль очистныхНо и эту светлую воду чистят третий раз. В здании "очистки третьей ступени" гул стоит такой, что говорить, даже криком, невозможно – так шумят моторы насосов. Жестами и мимикой Аксенов объясняет:– В этом здании находится оборудование, которое подает воздух, а на первом его этаже – оборудование, которое вытягивает чистую воду, там же находится ультрафиолет.УФО лампы доводят до конца начатое бактериями. Задаю каверзный вопрос: можно ли воду после всех степеней очистки пить, как показывают некоторые блогеры при экскурсии на других очистных? Александр Аксенов непримирим с пиаром:– Мы используем ее в наших технических нуждах – разбавлять ил с бактериями или реагенты при помойке емкостей. Также можно спускать в море по глубоководному отводу, который идет по дну почти на 800 метров от берега. На все другое нужно разрешение СанПиНа. Если они разрешат – можно и пить.Как обстоят дела "на выходе" раз в сутки проверяют в лаборатории. Если вдруг какие-то показатели нормативов занижены или превышены – это сразу ЧП. Но такого тут не было ни разу.Кстати, о той самой глубоководной трубе. Обслуживают ее тоже КОС – регулярно обследуют при помощи профессиональных водолазов, чтобы не повредили суровые черноморские шторма, чтобы не было протечек.В общем, перед нами не благоухающие продуктами жизнедеятельности КОС прошлого, а современнейшая станция, улучшающая экологию Крымского побережья.– Вы знаете, как только нам в Орджоникидзе эти новые КОС построили, наши сотрудники ходили, любовались и говорили: "Еще чуть-чуть – и космический корабль". Сначала даже подойти боялись, а потом уже все пришлось изучать, конечно, – вспоминает Александр Аксенов первые месяцы запуска этих КОС.Весной, в межсезонье, Орджоникидзевские КОС перерабатывают в среднем 10 тысяч кубов стоков в месяц. В летний сезон эта цифра увеличивается втрое, а бывает и гораздо больше.– У нас задокументировано самое большое число – до 1600 кубометров в сутки. И эти 1600 "кубов" – всего половина от предельной мощности. Значит, резерв у этой КОС очень большой: ее специально строили с заделом на будущее развитие курорта.Реконструкция канализационных очистных сооружений в Орджоникидзе была реализована в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Стоимость объекта – 768 миллионов руб. Всего же в настоящее время в Крыму ведется реконструкция 24 канализационно-очистных сооружений. В 2025 году будут введены в эксплуатацию КОС в поселке Миндальное, Судаке, и КОС в поселке Утес, Алушта. Уже реализовано шесть проектов КОС: в Ленинском и Черноморском районах, в поселке Оленевка и в городе Саки в Западном Крыму, а также в пгт. Орджоникидзе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

орджоникидзе, новости крыма, крым, экология, строительство кос в крыму, очистные сооружения