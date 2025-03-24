https://crimea.ria.ru/20250324/v-balaklave-na-mesyats-perekroyut-tsentralnuyu-ulitsu-1145183122.html

В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицу

В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицу - РИА Новости Крым, 24.03.2025

В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицу

В Балаклаве до конца апреля перекроют улицу Калича и перестроят маршруты общественного транспорта в связи со строительством канализационного коллектора. Об этом РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T21:16

2025-03-24T21:16

2025-03-24T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Балаклаве до конца апреля перекроют улицу Калича и перестроят маршруты общественного транспорта в связи со строительством канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, строительная компания "Союздонстрой" начнет ремонт канализационной насосной станции и замену старых труб, которые находятся под дорогой. На дорогах установят знаки и новые схемы движения транспорта.Уточняется, что альтернативные маршруты объезда и работу общественного транспорта предварительно обсудили с местными жителями. Ограничение проезда будет действовать до конца апреля.Ранее сообщалось, что дорога будет перекрыта до конца августа. Для минимизации неудобств с апреля в городе запустят шаттл от Золотой Балки до площади 1 Мая и изменят схему движения 27 маршрута общественного транспорта, который будет заходить на перехватывающую парковку на улице Строителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектораВ Саках достроили современные очистные сооруженияВ трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС

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балаклава

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, балаклава, ограничение движения, транспорт