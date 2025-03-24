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В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицу - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицу
В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицу - РИА Новости Крым, 24.03.2025
В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицу
В Балаклаве до конца апреля перекроют улицу Калича и перестроят маршруты общественного транспорта в связи со строительством канализационного коллектора. Об этом РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T21:16
2025-03-24T21:16
севастополь
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балаклава
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Балаклаве до конца апреля перекроют улицу Калича и перестроят маршруты общественного транспорта в связи со строительством канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, строительная компания "Союздонстрой" начнет ремонт канализационной насосной станции и замену старых труб, которые находятся под дорогой. На дорогах установят знаки и новые схемы движения транспорта.Уточняется, что альтернативные маршруты объезда и работу общественного транспорта предварительно обсудили с местными жителями. Ограничение проезда будет действовать до конца апреля.Ранее сообщалось, что дорога будет перекрыта до конца августа. Для минимизации неудобств с апреля в городе запустят шаттл от Золотой Балки до площади 1 Мая и изменят схему движения 27 маршрута общественного транспорта, который будет заходить на перехватывающую парковку на улице Строителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектораВ Саках достроили современные очистные сооруженияВ трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, балаклава, ограничение движения, транспорт
В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицу

В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицу из-за строительства коллектора – власти

21:16 24.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавская бухта
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Балаклаве до конца апреля перекроют улицу Калича и перестроят маршруты общественного транспорта в связи со строительством канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"С завтрашнего дня, 25 марта, частично перекроют улицу Калича в связи со строительством Балаклавского коллектора", – проинформировали в правительстве.

По данным пресс-службы, строительная компания "Союздонстрой" начнет ремонт канализационной насосной станции и замену старых труб, которые находятся под дорогой. На дорогах установят знаки и новые схемы движения транспорта.
Уточняется, что альтернативные маршруты объезда и работу общественного транспорта предварительно обсудили с местными жителями. Ограничение проезда будет действовать до конца апреля.
Ранее сообщалось, что дорога будет перекрыта до конца августа. Для минимизации неудобств с апреля в городе запустят шаттл от Золотой Балки до площади 1 Мая и изменят схему движения 27 маршрута общественного транспорта, который будет заходить на перехватывающую парковку на улице Строителей.
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