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Пункт управления БПЛА и 190 боевиков разбиты в Курской области за сутки
Пункт управления БПЛА и 190 боевиков разбиты в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Пункт управления БПЛА и 190 боевиков разбиты в Курской области за сутки
Украинская армия за сутки боев в Курской области потеряла еще 190 солдат. Об этом сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T13:27
2025-03-27T13:27
2025-03-27T13:27
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "север"
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки боев в Курской области потеряла еще 190 солдат. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление и поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Сумской области.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70 380 боевиков, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 228 боевых бронированных машин, 2 555 автомобилей, 587 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие технику и вооружения, в том числе западные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область будет полностью восстановлена – ПутинВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской областиПодрыв ВСУ станции "Суджа" - в Минобороны сделали заявление
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "север", потери всу
Пункт управления БПЛА и 190 боевиков разбиты в Курской области за сутки
В Курской области ВСУ потеряли более 70 тысяч солдат
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки боев в Курской области потеряла еще 190 солдат. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление и поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БПЛА", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70 380 боевиков, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 228 боевых бронированных машин, 2 555 автомобилей, 587 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие технику и вооружения, в том числе западные.
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