https://crimea.ria.ru/20250327/punkt-upravleniya-bpla-i-190-boevikov-razbity-v-kurskoy-oblasti-za-sutki-1145270534.html

Пункт управления БПЛА и 190 боевиков разбиты в Курской области за сутки

Пункт управления БПЛА и 190 боевиков разбиты в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Пункт управления БПЛА и 190 боевиков разбиты в Курской области за сутки

Украинская армия за сутки боев в Курской области потеряла еще 190 солдат. Об этом сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T13:27

2025-03-27T13:27

2025-03-27T13:27

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

группировка войск "север"

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145242415_0:0:3442:1937_1920x0_80_0_0_1bd11edbdbbab92a11c5021cafb4436a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки боев в Курской области потеряла еще 190 солдат. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление и поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Сумской области.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70 380 боевиков, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 228 боевых бронированных машин, 2 555 автомобилей, 587 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие технику и вооружения, в том числе западные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область будет полностью восстановлена – ПутинВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской областиПодрыв ВСУ станции "Суджа" - в Минобороны сделали заявление

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "север", потери всу