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В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой
В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой - РИА Новости Крым, 30.03.2025
В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой
Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой прошла на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T16:25
2025-03-30T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой прошла на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные.Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. На прощание также приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также проститься с военкором приехал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, он сообщил, что ее предложили наградить орденом Мужества.В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
https://crimea.ria.ru/20250326/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-gibeli-zhurnalistki-anny-prokofevoy-1145241835.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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утраты, память, журналистика, новости сво, новости

В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой

16:25 30.03.2025
 
© РИА Новости . Ангелина Зайцева / Перейти в фотобанкПрощание с военкором Первого канала А. Прокофьевой
Прощание с военкором Первого канала А. Прокофьевой - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Ангелина Зайцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой прошла на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.
Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные.
© РИА НовостиВоенкор Первого канала Анна Прокофьева
Военкор Первого канала Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости
Военкор Первого канала Анна Прокофьева
Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. На прощание также приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также проститься с военкором приехал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, он сообщил, что ее предложили наградить орденом Мужества.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
26 марта, 14:32
Дело о теракте возбуждено после гибели журналистки Анны Прокофьевой
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Заголовок открываемого материала
16:25В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой
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