https://crimea.ria.ru/20250330/v-moskve-prostilis-s-voenkorom-annoy-prokofevoy-1145327358.html

В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой

В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой - РИА Новости Крым, 30.03.2025

В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой

Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой прошла на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T16:25

2025-03-30T16:25

2025-03-30T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой прошла на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные.Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. На прощание также приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также проститься с военкором приехал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, он сообщил, что ее предложили наградить орденом Мужества.В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.

https://crimea.ria.ru/20250326/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-gibeli-zhurnalistki-anny-prokofevoy-1145241835.html

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утраты, память, журналистика, новости сво, новости