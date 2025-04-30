Рейтинг@Mail.ru
Новый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидию - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250430/novyy-vodovod-protyanut-v-sevastopole--pravitelstvo-vydelyaet-subsidiyu-1146122795.html
Новый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидию
Новый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидию - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Новый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидию
Субсидию на строительство и реконструкцию водопроводных сетей и систем водоснабжения получит севастопольский "Водоканал". Об этом заявил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T20:45
2025-04-30T17:59
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
крым
новости крыма
вода крыма
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144867856_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_0ee1d65e495cf484ec4ced3fc13990ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Субсидию на строительство и реконструкцию водопроводных сетей и систем водоснабжения получит севастопольский "Водоканал". Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что по этим адресам протянут новые магистрали, а внутриплощадочные сети построят в рамках программ комплексного развития территорий. Работы будут идти в рамках госпрограммы города Севастополя "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры".Ранее сообщалось, что на севере Крыма в Красноперекопске до конца года введут в эксплуатацию новую крупную водоочистную станцию мощностью 15 тысяч "кубов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуЧто строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властейНа объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144867856_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_cd60fea0a1bf5c9805468cdbabeff44b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма, вода крыма, городская среда
Новый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидию

Севастопольский "Водоканал" получит субсидию на строительство и реконструкцию сетей

20:45 30.04.2025
 
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Субсидию на строительство и реконструкцию водопроводных сетей и систем водоснабжения получит севастопольский "Водоканал". Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании Правительства Севастополя. Это позволит обеспечить стабильным водоснабжением новые улицы: Разведчика Колобуна, Разведчика Копылова, Пулеметчика Андреева (ТСН "Опера") и Архитектора Баглея, Художника Озерникова, Станислава Чижа, и другие", – уточнил Развожаев.
Губернатор добавил, что по этим адресам протянут новые магистрали, а внутриплощадочные сети построят в рамках программ комплексного развития территорий. Работы будут идти в рамках госпрограммы города Севастополя "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры".
Ранее сообщалось, что на севере Крыма в Красноперекопске до конца года введут в эксплуатацию новую крупную водоочистную станцию мощностью 15 тысяч "кубов".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму
Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей
На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяКрымНовости КрымаВода КрымаГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября
20:45Новый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидию
20:12Огня и дыма не боится: кот Мостик прошел противопожарные курсы
19:55В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой
19:47Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО
19:30Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – Путин
19:21Отношения России и Европы восстановятся рано или поздно – Путин
19:11Некоторые граждане Франции воюют на СВО на стороне России – Путин
19:02Мы выезжаем на "ноль": как волонтер из Крыма открыла свой фронт
18:491 и 9 мая в центре Севастополя будет бесплатная парковка
18:26Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу над нацизмом - Путин
18:11ЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая
17:54Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛА
17:46Пенсионер за рулем: в Копенгагене автомобиль въехал в толпу
17:41Угрозы Параду Победы: режим Зеленского уподобился ИГИЛу*
17:36В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе
17:25Крымский мост сейчас: что происходит на мостовом переходе
17:12Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки
16:46"Расцветай в Крыму" и приходи за подарками: как выиграть отдых в отеле
16:21В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
Лента новостейМолния