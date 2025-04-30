https://crimea.ria.ru/20250430/novyy-vodovod-protyanut-v-sevastopole--pravitelstvo-vydelyaet-subsidiyu-1146122795.html

Новый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидию

Новый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидию - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Новый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидию

Субсидию на строительство и реконструкцию водопроводных сетей и систем водоснабжения получит севастопольский "Водоканал". Об этом заявил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T20:45

2025-04-30T20:45

2025-04-30T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Субсидию на строительство и реконструкцию водопроводных сетей и систем водоснабжения получит севастопольский "Водоканал". Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что по этим адресам протянут новые магистрали, а внутриплощадочные сети построят в рамках программ комплексного развития территорий. Работы будут идти в рамках госпрограммы города Севастополя "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры".Ранее сообщалось, что на севере Крыма в Красноперекопске до конца года введут в эксплуатацию новую крупную водоочистную станцию мощностью 15 тысяч "кубов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуЧто строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властейНа объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма, вода крыма, городская среда