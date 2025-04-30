https://crimea.ria.ru/20250430/ugrozy-paradu-pobedy-rezhim-zelenskogo-upodobilsya-igilu-1146122157.html

Угрозы Параду Победы: режим Зеленского уподобился ИГИЛу*

Угрозы Параду Победы: режим Зеленского уподобился ИГИЛу* - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Угрозы Параду Победы: режим Зеленского уподобился ИГИЛу*

Угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения Парада Победы 9 мая в Москве свидетельствуют о том, что киевский режим не ограничивает себя в собственных... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T17:41

2025-04-30T17:41

2025-04-30T17:41

алексей анпилогов

мнения

политика

владимир зеленский

80 лет победы

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения Парада Победы 9 мая в Москве свидетельствуют о том, что киевский режим не ограничивает себя в собственных действиях, следуя логике террористов "Исламского государства"*. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.Ранее глава киевского режима заявил о том, что россияне якобы переживают о том, что Парад Победы под угрозой, "и правильно переживают". Он также подчеркнул, что Киев выбирает "именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева."Они (руководители киевского режима – ред.) не рассматривают каких-то ограничений для собственных действий и фактически повторяют логику таких образований как, например, ИГИЛ*. Оно обладало признаками государства, но при этом было абсолютно террористическим по своей сути, потому и было ликвидировано. Вот и Украина все больше утрачивает признаки нормального государства и катится к варианту "украинского ИГИЛ*", которое будет жить исключительно терроризмом, пока не будет уничтожено", - сказал Анпилогов.По словам эксперта, киевский режим все более утрачивает способность к военному сопротивлению, поэтому в ход идут в первую очередь террористические методы борьбы. Главная задача киевского режима сейчас – посеять атмосферу страха, постараться добиться максимального даже не фактического, а скорее медийного результата, убежден политолог.Анпилогов также напомнил заявления главы СБУ Василия Малюка**, руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова**, а также секретаря комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Романа Костенко, которые говорили о том, что Киев готов долгие годы вести террористическую войну с Россией даже после окончания военных действий.Эксперт также указал на роль западных спонсоров киевского режима, которые, по его словам, "рассматривают терроризм как приемлемое и надежное оружие против России, от которого отказываться они не собираются".*Запрещенная в России террористическая организация**Внесены в перечень террористов и экстремистов в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской ГерманииВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей анпилогов, мнения, политика, владимир зеленский, 80 лет победы, украина