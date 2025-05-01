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Какой будет погода в Крыму на Первомай
Какой будет погода в Крыму на Первомай - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Какой будет погода в Крыму на Первомай
В четверг антициклон обеспечит в Крыму солнечную и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T00:01
2025-05-01T00:01
2025-05-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В четверг антициклон обеспечит в Крыму солнечную и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +16...+18 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, днем от +18 до +23.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В четверг антициклон обеспечит в Крыму солнечную и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2, в горах днем +1…+16 градусов, в горах +9…+14", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +16...+18 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, днем от +18 до +23.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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