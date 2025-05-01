https://crimea.ria.ru/20250501/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-pervomay-1146094335.html

Какой будет погода в Крыму на Первомай

Какой будет погода в Крыму на Первомай - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Какой будет погода в Крыму на Первомай

В четверг антициклон обеспечит в Крыму солнечную и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T00:01

2025-05-01T00:01

2025-05-01T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В четверг антициклон обеспечит в Крыму солнечную и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +16...+18 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, днем от +18 до +23.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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