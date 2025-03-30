https://crimea.ria.ru/20250330/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-rasti-1145329289.html
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T16:59
2025-03-30T16:59
2025-03-30T17:07
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
логистика
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_3ec053f167b1e57c8ddf5f31b761f734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0d709ed7ef1bff70d52988481cc9f01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
В очереди на Крымский мост стоят 230 машин
16:59 30.03.2025 (обновлено: 17:07 30.03.2025)