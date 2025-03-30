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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T16:59
2025-03-30T17:07
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
логистика
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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крым, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

В очереди на Крымский мост стоят 230 машин

16:59 30.03.2025 (обновлено: 17:07 30.03.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", – сказано в сообщении.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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