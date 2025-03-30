https://crimea.ria.ru/20250330/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-rasti-1145329289.html

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

Перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T16:59

2025-03-30T16:59

2025-03-30T17:07

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

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транспорт

керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

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керченский пролив

тамань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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