https://crimea.ria.ru/20250402/v-sverdlovskoy-oblasti-obrushilas-shakhta-1145406056.html

В Свердловской области обрушилась шахта

В Свердловской области обрушилась шахта - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Свердловской области обрушилась шахта

Обрушение пород произошло в Свердловской области в шахте "Ново-Кальинская". Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T22:55

2025-04-02T22:55

2025-04-02T22:55

свердловская область

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

шахта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Обрушение пород произошло в Свердловской области в шахте "Ново-Кальинская". Об этом сообщили в МЧС России.Проводится эвакуация работников. Специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами, уточнили в ведомстве. На месте работают 22 сотрудника и пять единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

свердловская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), шахта