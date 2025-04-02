https://crimea.ria.ru/20250402/v-sverdlovskoy-oblasti-obrushilas-shakhta-1145406056.html
В Свердловской области обрушилась шахта
В Свердловской области обрушилась шахта - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Свердловской области обрушилась шахта
Обрушение пород произошло в Свердловской области в шахте "Ново-Кальинская". Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T22:55
2025-04-02T22:55
2025-04-02T22:55
свердловская область
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
шахта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145406271_0:0:1268:713_1920x0_80_0_0_b5cabbae3a5b77dd5f0ba2922fdc9f83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Обрушение пород произошло в Свердловской области в шахте "Ново-Кальинская". Об этом сообщили в МЧС России.Проводится эвакуация работников. Специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами, уточнили в ведомстве. На месте работают 22 сотрудника и пять единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
свердловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145406271_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_36db7efe53ff140fe43bc76462e831af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), шахта
В Свердловской области обрушилась шахта
Шахта обрушилась в Свердловской области