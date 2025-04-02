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В Свердловской области обрушилась шахта - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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В Свердловской области обрушилась шахта
В Свердловской области обрушилась шахта - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Свердловской области обрушилась шахта
Обрушение пород произошло в Свердловской области в шахте "Ново-Кальинская". Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T22:55
2025-04-02T22:55
свердловская область
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
шахта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Обрушение пород произошло в Свердловской области в шахте "Ново-Кальинская". Об этом сообщили в МЧС России.Проводится эвакуация работников. Специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами, уточнили в ведомстве. На месте работают 22 сотрудника и пять единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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свердловская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), шахта
В Свердловской области обрушилась шахта

Шахта обрушилась в Свердловской области

22:55 02.04.2025
 
© МЧС РоссииШахта "Ново-Кальинская" в Свердловской области. Архивное фото
Шахта Ново-Кальинская в Свердловской области. Архивное фото
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Обрушение пород произошло в Свердловской области в шахте "Ново-Кальинская". Об этом сообщили в МЧС России.
"На шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1 010 метров", – сказано в сообщении.
Проводится эвакуация работников. Специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами, уточнили в ведомстве. На месте работают 22 сотрудника и пять единиц техники.
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Свердловская областьПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Шахта
 
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