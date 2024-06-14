https://crimea.ria.ru/20240614/kak-rabotaet-sukhoputnyy-koridor-v-krym-i-naskolko-on-bezopasen-1138084823.html

Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T06:02

2024-06-14T06:02

2024-06-14T08:40

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

радио "спутник в крыму"

мнения

крым

новые регионы россии

транспорт

анатолий цуркин

ростовская область

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130204154_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a3a74582d9a9d2d8e8ea64ccb35fdfe.jpg

Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен инфраструктурой – эксперт Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен инфраструктурой – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.Тринадцать тысяч машин в сутки"Прошел год с момента открытия сухопутного коридора. Стоит поблагодарить правительство РФ, региональные власти, компанию "Автодор", которая за короткие сроки восстановила асфальтовое покрытие на всем маршруте от Ростовской области до границы с Крымом – это порядка 400 километров нового асфальтобетонного покрытия в две полосы – по одной в каждую сторону", – говорит Цуркин.По его словам, эта работа позволила значительно увеличить пропускную способность маршрута, по которому сегодня ежесуточно движутся до 3 тысяч грузовиков и около 10 тысяч легковых автомобилей.На пути движения установлен скоростной режим – 90 километров в час вне населенных пунктов и 60 в их границах. На сегодня камер фотофиксации на маршруте нет, но сотрудники ГИБДД работают, поэтому соблюдать ПДД придется.Безопасность маршрута"Наши враги всячески пытаются дискредитировать этот маршрут. Но стоит обратиться к обычной статистке: за последний год ни одного военного происшествия на территории этого маршрута не произошло", – констатирует глава профильной ассоциации.На всем пути расставлены контрольные пункты – полицейские могут осуществлять выборочную проверку, контролируют соблюдение очередей, чтобы избежать скопления транспорта. В основном проверяют автомобили, которые загружены – в целях безопасности. При этом грузовики проходят сканирование, досмотр легковых авто и граждан производится вручную.АЗС, мотели, связьКаких-либо ограничений для передвижения по коридору на сегодняшний день нет. Ехать могут легковушки, грузовики, электромобили – все виды транспорта. Заправочные станции работают по маршруту круглосуточно, их достаточное количество."Каждые 50-100 километров точно есть АЗС. Также присутствуют газозаправочные станции в достаточном количестве. Несколько заправок существует метановых, в Яндекс-поиске можно посмотреть их места расположения. Электрические колонки есть, но их ограниченное количество", – продолжает гость эфира.По его словам, прошлогодняя проблема с оплатой банковскими картами и связью сегодня снята. Банки, которые присутствуют на новых территориях, внедрили системы оплаты СБП, картами, и везде это доступно. То же с мобильной связью – с навигацией могут возникнуть трудности только на некоторых участках. Кроме того, в этом году на маршруте заработали мотели и кафе, а АЗС предлагают кофе и что-то перекусить в дороге.Оптимальное движениеУчитывая отсутствие предприятий мелкого ремонта по пути следования, Цуркин советует заранее подготовить автомобиль к длинной дороге, взять с собой необходимый инструмент, а еще правильно выбрать время въезда на маршрут.При этом на протяжении всего сухопутного коридора комендантский час не действует – движение разрешено круглосуточно, подчеркивает Цуркин. Что касается выбора между этим маршрутом и Крымским мостом, по мнению эксперта, отталкиваться в данном случае следует от загруженности"Предлагаю всем с помощью информирующих телеграмм-каналов оценить загруженность и выбрать путь движения по сухопутному маршруту или по Крымскому мосту. Если двигаться из Москвы, то по сухопутному коридору до Симферополя примерно на 100 километров короче", – подытожил эксперт.Сухопутный маршрут в Крым – трасса, которая пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута от пункта пропуска "Чонгар" до границы Ростовской области (АПП "Весело-Вознесенск") составляет около 387 километров. Ориентировочное время в пути – около семи часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в КрымВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20240613/put-v-krym-stal-koroche-zaversheno-obustroystvo-130-km-trassy-don-1138069929.html

крым

новые регионы россии

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, мнения, крым, новые регионы россии, транспорт, анатолий цуркин, ростовская область, логистика, безопасность