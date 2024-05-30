На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
В Херсонской области завершили ремонт альтернативного подъезда к границе с Крымом
ЧАПЛЫНКА, 30 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ведущую к Крыму дорогу Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области еще совсем недавно называли едва ли ни самой "убитой" в регионе: ямы глубиной почти по колено становились в сезон дождей мини-бассейнами, практически полностью было разрушено и основание магистрали.
Сейчас картина кардинально изменилась – к административной границе ведет новенькая, ровная трасса. Основные работы здесь уже завершены, остались заключительные штрихи. Качество новых дорог в регионе лично проверили корреспонденты РИА Новости Крым при содействии Великоалександровской ВГА.
Как и в какие сроки ремонтировали альтернативный подъезд к Крыму, какие технологии при этом применялись и как в целом обстоит ситуация с ремонтом дорог в Херсонской области – в материале РИА Новости Крым.
30 лет без ремонта
Вспоминая поездки по прежней дороге, местные водители в выражениях не особо стесняются: в свое время здесь пробили не одно колесо и разбили не один десяток подвесок. О том, что на этом месте когда-то давно была нормальная дорога, напоминали лишь кое-где встречавшиеся маленькие островки уцелевшего верхнего слоя асфальта. Приходилось просто объезжать эти участки вдоль полей. Это подтверждает основательно укатанная колея по обеим сторонам магистрали.
Особой издевкой в этой ситуации, по словам шоферов, служили большие билборды с рекламой инфраструктурного проекта команды президента Владимира Зеленского "Велике будiвництво" ("Большое строительство"), когда-то установленные повсеместно вдоль дорог, в том числе в Херсонской области. Чем этот проект обернулся, хорошо известно – грандиозными "откатами" и воровством бюджетных денег. А дороги, порой не знавшие ремонта за весь период украинской независимости, пришлось здесь ремонтировать уже силами России.
С этой задачей заказчики и подрядчики успешно справляются. 68-километровую дорогу Новотроицкое – Чаплынка начали ремонтировать в январе этого года, чтобы разгрузить пункт пропуска "Джанкой" и перенаправить идущий в Крым поток транспорта на Армянск.
Ремонтом занимается государственная компания "Автодор". Она же восстанавливает проблемный 18-километровый участок дороги между пунктом пропуска "Перекоп" и Чаплынкой, 30 лет не знавший реконструкции. Это тоже важная часть альтернативного маршрута в Крым.
С такими разрушенными участками, требующими замены основания дорожного покрытия, специалистам пришлось изрядно повозиться. Проводили полную фрезеровку, то есть снимали старое покрытие, выгребали весь грунт, который уже не справлялся с нагрузкой, засыпали и уплотняли основание по новой, и только потом укладывали нижние и верхние слои асфальта.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ремонт дорог в Херсонской области
"Зарплату платят хорошую, да еще и кормят"
Основные работы по укладке верхнего слоя уже завершены. В плане комфорта поездка по дороге Новотроицкое – Чаплынка чем-то напоминает путешествие по крымской трассе "Таврида", разве что полосы здесь только две, а не четыре. Кое-где встречается дорожная техника – катки, самосвалы, бульдозеры. Останавливаемся. Тяжелый каток размеренно укатывает обочину, загорелый мужчина в оранжевой мастерке дружелюбно улыбается. Знакомимся. Рабочего зовут Валентин.
"Сейчас укатываем обочину, трамбуем "стружку" со старого асфальта. Укладчик выравнивает, уплотняет, не один раз еще здесь прокатится, чтобы обочина была вровень с дорогой. По плотности будет немногим уступать асфальту", – рассказывает он о своей сегодняшней работе.
Валентин – местный, живет в одном из соседних сел. Говорит, с началом масштабного дорожного ремонта в области для многих местных наконец появилась работа. Немало здесь и дорожников из Крыма – приехали на заработки.
"Как работается? Отлично. Два года работы не было, а тут и зарплата отличная, да еще и кормят. Вообще респект", – делится впечатлениями мужчина.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ремонт дорог в Херсонской области
Пропускная способность выросла в 10 раз
В эти дни, помимо "укатки" обочин, подрядчик наносит дорожную разметку, обустраивает тротуары, укрепляет откосы, устанавливает остановочные павильоны. Окончательно все будет сделано до конца июня – как раз к пику курортного сезона. На полуостров теперь можно проехать без опаски раскурочить машину.
"Если говорить про пропускную способность и вообще про интенсивность движения на этой дороге, когда мы приступали к работам, она находилась в крайне неудовлетворительном состоянии. В час здесь проходили порядка 15-20 машин. Сейчас поток автотранспорта существенно увеличился – до 100-150 автомобилей в час", - рассказывает начальник производственного отдела "Автодора" Дмитрий Ермаков.
Всего на ремонте двух участков задействованы 120 человек и более 60 единиц самой современной техники. Кроме того, для максимально оперативного проведения работ подрядчик развернул в Армянске и Геническе два мобильных асфальтобетонных завода производительностью 240 тысяч тонн смеси в час.
"Заводы все новые, работают отлично, продукцию – щебеночно-мастичный асфальт для верхнего слоя покрытия – выдают качественную. Периодически мы перемещаем эти заводы, в зависимости от объектов, чтобы уменьшить дальность подвоза, и чтобы асфальт не терял в качестве. Сыпучие материалы для производства асфальта используем в основном из местных карьеров, в том числе в Токмаке, также подвозим сырье из Крыма", - отметил Ермаков.
Контроль качества работ производится повсеместно на протяжении всего периода ремонта. Контролеров несколько – соответствующее подразделение в структуре самого подрядчика, сторонняя профильная компания, а также минтранс Херсонской области, на балансе которого находятся местные дороги.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог в Херсонской области
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ремонт дорог в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ремонт дорог в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ремонт дорог в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ремонт дорог в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ремонт дорог в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ремонт дорог в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Как ремонтируют дорогу к "Аскании-Нова"
В целом ремонт и строительство дорог на Херсонщине идет полным ходом. В этом году планируется реконструировать магистрали Железный Порт – Скадовск, Каланчак – Хорлы и другие.
Также продолжается ремонт еще одной важной для местных жителей и гостей региона транспортной артерии – дороги от Чаплынки до биосферного заповедника "Аскания-Нова" протяженностью 30 километров. Эту трассу при Украине тоже обходили вниманием, вследствие чего она превратилась в одну сплошную выбоину.
Как сообщили РИА Новости Крым в министерстве транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области, подрядчик ООО "АЛЬТ-ЭРА" завершил фрезерование асфальтобетонного покрытия, обустроил выравнивающий слой и приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетона. На данный момент специалисты уложили более 16 км верхнего слоя. После завершения этих работ подрядчик нанесет дорожную разметку, установит остановочные павильоны и дорожные знаки.