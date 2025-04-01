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Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16
Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16 - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16
До 16 человек выросло число раненных в результате удара ВСУ по центру Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T11:23
2025-04-01T11:23
2025-04-01T11:23
горловка
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. До 16 человек выросло число раненных в результате удара ВСУ по центру Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Утром во вторник в центре Горловки на площади Победы вражеский БПЛА нанес удар по автобусу городского маршрута №2, в котором люди ехали на работу. Изначально сообщалось о четырех пострадавших. Позже стало известно о 12 раненых, пятеро из которых - в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкие ранения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрацииВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской областиАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, новости, иван приходько, происшествия
Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16
В Горловке количество раненных при ударе ВСУ выросло до 16 - мэр