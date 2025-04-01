https://crimea.ria.ru/20250401/chislo-ranennykh-pri-udare-po-tsentru-gorlovki-vyroslo-do-16-1145355625.html

Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16

Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16 - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16

До 16 человек выросло число раненных в результате удара ВСУ по центру Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T11:23

2025-04-01T11:23

2025-04-01T11:23

горловка

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

новости

иван приходько

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. До 16 человек выросло число раненных в результате удара ВСУ по центру Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Утром во вторник в центре Горловки на площади Победы вражеский БПЛА нанес удар по автобусу городского маршрута №2, в котором люди ехали на работу. Изначально сообщалось о четырех пострадавших. Позже стало известно о 12 раненых, пятеро из которых - в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкие ранения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрацииВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской областиАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, новости, иван приходько, происшествия